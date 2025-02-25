Магнитные бури в марте 2025 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

По предварительным прогнозам, в 2025 году должно произойти больше солнечных вспышек, чем прежде. Несмотря на такую оценку экспертов, февраль был достаточно спокойным, а в марте ожидается лишь несколько неблагоприятных дней в начале и в конце месяца. Публикуем подробный график магнитных бурь на март 2025 года и разбираемся с экспертами, как можно улучшить свое самочувствие, если вы — метеозависимый человек.