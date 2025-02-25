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Магнитные бури в марте 2025 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Выясняем, стоит ли ожидать магнитные бури в марте 2025 года.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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По предварительным прогнозам, в 2025 году должно произойти больше солнечных вспышек, чем прежде. Несмотря на такую оценку экспертов, февраль был достаточно спокойным, а в марте ожидается лишь несколько неблагоприятных дней в начале и в конце месяца. Публикуем подробный график магнитных бурь на март 2025 года и разбираемся с экспертами, как можно улучшить свое самочувствие, если вы — метеозависимый человек.

Корональный выброс массы
Источник: NASA

Что такое магнитные бури и какими они бывают

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, возникающее во время повышенной солнечной активности. Подобные явления нарушают привычный ход поля, из-за чего на период от нескольких часов до нескольких суток наблюдаются определенные изменения.

Считается, что сильные магнитные бури негативно сказываются на космических и земных технологиях. Более того, они могут оказывать влияние на здоровье метеозависимых людей, в частности — на нервную, кровеносную и дыхательную систему.

Некоторые эксперты убеждены, что маленькие дети со слаборазвитой нервной системой также чувствительны к магнитным бурям. Поэтому во время геомагнитной активности малыши могут капризничать, плакать и плохо спать.

Определить степень воздействия бурь можно с помощью уровня интенсивности геомагнитной активности. Для его обозначения эксперты используют индексы Kp и G. Начальные показатели уровня Kp — от 0 до 2. Это означает, что магнитное поле Земли стабильно. В таком случае индекс G не присваивается.

Рассмотрим, какими бывают магнитные бури.

  • Незначительные магнитные бури — уровень G1 (Kp 3−4). Происходят ~ 1700 раз за солнечный цикл. Не оказывают особого влияния на технологии и обычно не ощущаются людьми.

  • Умеренные магнитные бури — уровень G2 (Kp 5−6). Происходят ~ 660 раз за солнечный цикл. Способны вызвать перепады напряжения и повреждения трансформаторов. Влияют на возникновение северных сияний вдали от полюсов.

  • Сильные магнитные бури — уровень G3 (Kp 7−8). Происходят ~ 200 раз за солнечный цикл. Воздействуют на энергосистемы, способны нарушить работу радиосвязи и спутниковой навигации. Влияют на возникновение северных сияний у экватора.

  • Тяжелые магнитные бури — уровень G4 (Kp 9). Происходят ~ 100 раз за солнечный цикл. Значительно воздействуют на работу электрических приборов и радиосвязи. В России влияют на возникновение северных сияний в районе Краснодарского края.

  • Экстремально сильные магнитные бури — уровень G5 (Kp 10). Происходят ~ 4 раза за солнечный цикл. Вызывают сильные проблемы с электросетью, серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Влияют на возникновение северных сияний в субтропиках.

Расписание магнитных бурь по дням: прогноз на март 2025 года

По предварительным прогнозам, в марте 2025 года будут магнитные бури — слабые и умеренные. Самыми неблагоприятным периодом, с точки зрения геомагнитной активности, станет начало месяца.

Ожидается, что с 1 по 2 марта на Землю обрушатся бури средней степени тяжести. Затем слабые возмущения геомагнитного поля могут произойти в период с 3 по 5 марта. Сменят недолгое затишье новые магнитные бури — 8 и 9 марта.

Эксперты предполагают, что под конец месяца, 27 и 28 марта, также возможны магнитные бури. Существует вероятность, что они будут слабыми и не окажут значительного влияния на технологии и здоровье людей.

Неблагоприятные дни

Согласно расписанию, в период с 1 по 2 марта 2025 года может произойти умеренная магнитная буря. Затем с 3 по 5 марта, а также 8, 9, 27 и 28 марта будет возбужденная магнитосфера.

Число

Уровень Kp
1-2 марта
5 (магнитная буря)
3-5 марта
3-4 (магнитосфера возбужденная)
8-9 марта
3-4 (магнитосфера возбужденная)
27-28 марта
3 (магнитосфера возбужденная)

Спокойные дни

Согласно предварительному расписанию магнитных бурь, большинство дней месяца будут спокойными. Отметили уровень Kp в таблице.

ЧислоУровень Kp
6-7 марта
3 (магнитосфера спокойная)
10-26 марта
2-3 (магнитосфера спокойная)
29-31 марта
3 (магнитосфера спокойная)

Мнение врача: как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых людей

Существует предположение, что магнитные бури могут влиять на биоритмы и гормональный фон человека. Например, некоторые люди в периоды высокой солнечной активности могут отмечать нарушения сна или аппетита. Впоследствии это приводит к ухудшению самочувствия и настроения, — рассказал редакции Погода Mail практикующий психолог Станислав Прокофьев.

Кроме того, метеозависимые люди во время сильных магнитных бурь могут испытывать общее недомогание, головную боль и ломоту в теле. Зачастую ухудшение самочувствия связано именно с психологическими аспектами.

Важно отметить, что восприятие магнитных бурь является индивидуальным: одни люди могут не замечать их воздействия, в то время как другие могут испытывать значительный дискомфорт.

Станислав Прокофьев
практикующий психолог

Однако важно понимать, что диагноза «метеозависимость» не существует. Поэтому, если замечаете, что в определенные дни ваше состояние значительно ухудшается, советуем обратиться к специалисту, чтобы выявить реальную причину недомогания.

Солнечный ветер
Источник: NASA

Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь

Даже во время сильных магнитных бурь можно избежать физиологических и психологических недомоганий, если вести здоровый образ жизни. Прокофьев считает, что метеозависимые люди должны научиться применять методы саморегуляции, вроде медитации, йоги и дыхательных упражнений. Доказано, что это помогает снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

Понимание того, что магнитные бури могут влиять на настроение и самочувствие, позволяет людям более осознанно подходить к своему состоянию, принимать меры для его улучшения, а также адаптироваться к изменениям в окружающей среде.

Станислав Прокофьев
практикующий психолог

Собрали полезные советы в чек-лист. Вот, что, помимо прочих рекомендаций, способно улучшить состояние во время геомагнитной активности.

  1. Соблюдение режима сна. Старайтесь спать не менее восьми часов, ложась и вставая при этом примерно в одно и то же время.

  2. Правильное питание. Ешьте больше здоровой пищи и избегайте переедания.

  3. Перерывы в работе. Во время физической или умственной активности каждые 60−90 минут делайте небольшие перерывы.

  4. Прогулки. Свежий воздух и легкая физическая активность улучшат не только настроение, но и общее самочувствие.

  5. Любимые занятия. Хобби помогут сфокусироваться на хороших мыслях, а позитивное мышление — это залог хорошего самочувствия.

Отдельно отметим, что во время магнитных бурь стоит отказаться от тяжелой физической работы, кофеина, алкоголя, сигарет и энергетиков. Нервничать также не рекомендуется, так как это может лишь ухудшить состояние.