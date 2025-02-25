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На Красной Поляне высота снежного покрова приближается к 0,5 м

Аэропорт Сочи перешел в режим работы по фактическим погодным условиям.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 61% 755 мм рт. ст. +5°
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Высота снежной толщи в Красной Поляне приближаются к полуметру и продолжают увеличиваться, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале.

В Сочи несколько дней подряд фиксируются снегопады, заморозки и ветер. За последние сутки высота снежного покрова в городе увеличилась на 5 см. Четырехбалльный шторм, риск схода лавин и снегопад сохранятся в Сочи в течение двух дней.

«Прирост снега за сутки в Сочи составил 5 см, в Красной Поляне его высота приближается к полуметровой и продолжает увеличиваться. Погодная ситуация травмоопасная и будет такой еще два дня», — написал Прошунин.

Накануне аэропорт Сочи перешел в режим работы по фактическим погодным условиям, были задержки рейсов. Во вторник экипажи шести самолетов, следовавших в Сочи, приняли решение об уходе на запасные аэродромы в связи с продолжительным снегопадом. В понедельник четыре рейса на вылет задерживались более чем на два часа. Одиннадцать рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы в воскресенье.

В целом в Краснодарском крае во вторник ожидаются снегопады, в том числе ночью и утром в некоторых районах — сильные, на дорогах будет гололедица и снежные заносы. Ветер западный 5 — 10 м/с, местами порывы 12 — 14 м/с, в юго-восточных районах и горах 15 — 18 м/с. Температура воздуха ночью до минус 10 градусов, в горах — до минус 18, днем 1 — 6 градусов ниже нуля, в горах — до минус 13.