На Красной Поляне высота снежного покрова приближается к 0,5 м

Накануне аэропорт Сочи перешел в режим работы по фактическим погодным условиям, были задержки рейсов. Во вторник экипажи шести самолетов, следовавших в Сочи, приняли решение об уходе на запасные аэродромы в связи с продолжительным снегопадом. В понедельник четыре рейса на вылет задерживались более чем на два часа. Одиннадцать рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы в воскресенье.