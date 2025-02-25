Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы. Видео

По словам ученых, источником выброса, вероятно, является та же активная область, которая произвела вспышку уровня X2.0 два дня назад. «Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. Плазма движется по направлению от планеты, а не к ней», — рассказали они.