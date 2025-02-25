Мучнистый червец: чем опасен вредитель и как с ним эффективно бороться

«Во-первых, мучнистый червец очень живучий. Даже после обработки часть особей может выжить и дать новое потомство. Во-вторых, ему свойственно быстрое размножение: самка откладывает до 500 яиц, из которых появляются новые личинки, способные легко перемещаться с горшка на горшок. Чем больше растений в коллекции, тем выше риск массового заражения. За один — два месяца насекомое может поразить все растения в доме. В-третьих, вредителя трудно удалить, потому что взрослые особи защищены восковым налетом, который затрудняет проникновение инсектицидов. Если нарушить оболочку ватной палочкой, смоченной спиртовым раствором, то она пропадает, и вредитель становится уязвимым».