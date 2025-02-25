Мучнистый червец: чем опасен вредитель и как с ним эффективно бороться

Если растения плохо растут, выглядят уныло и сбрасывают листву — стоит тщательно их осмотреть. Липкая белая масса на стеблях, напоминающая вату, — это скопления вредоносных насекомых. Мучнистый червец очень коварен. Если своевременно не предпринять меры, вредитель за несколько месяцев уничтожит все растения. Откуда берутся насекомые, чем опасны и как с ними бороться на различных комнатных растениях — читайте в нашем материале.
Что такое мучнистый червец
Мучнистый червец, или войлочник (Pseudococcidae), — это насекомое из семейства полужесткокрылых (1). Они наносят вред комнатным растениям, рассаде цветов и овощей (2). Вредитель питается соками листьев, стеблей, побегов, бутонов, корневой системы и таким образом вредит культурам.
Основные признаки заражения червецом:
- белый налет, напоминающий вату;
- появление желтых и бурых пятен на листьях;
- наличие клейкого вещества на стеблях и листьях;
- искривление бутонов.
Фото мучнистого червеца: как выглядит вредитель
Самки червецов имеют овальную форму тела, которое в длину достигает 6 мм. Насекомое покрыто мучнистым налетом. Самка откладывает в кокон сотни яиц. Такие кладки можно найти в пазухах листьев, трещинах стволов, стеблей и в других малозаметных местах. После кладки самка погибает. Отложенные яйца имеют пушистую оболочку, которая защищает их от внешней среды. Личинки похожи на самок, но меньше по размеру. Существуют виды червецов, у которых самки живородящие (1). Самцы внешне напоминают маленькую мушку, они не вредят цветам.
Откуда берется мучнистый червец на комнатных растениях: причины появления
Еще вчера казавшееся здоровым, растение может начать чахнуть на глазах из-за действий вредителя. Существует несколько причин появления мучнистых червецов. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся:
- покупка зараженного растения;
- использование зараженной почвы при пересадке растения;
- распространение вредителей через муравьев, питающихся падью, которую выделяют червецы.
Елена Труновская, цветовод, руководитель питомника комнатных растений Mon Plant, рассказала, в каких условиях чаще всего появляется насекомое:
«Вероятность появления мучнистого червеца зависит от условий содержания растений и мер профилактики. Вредитель любит теплый и сухой воздух (+20…+27 °C), загущенные посадки, затрудняющие вентиляцию, а также грязные горшки, поддоны и нестерильный грунт. В таких условиях он может появляться регулярно. Зимой червец тоже может завестись, особенно если растения находятся рядом с батареями отопления и воздух в помещении пересушен».
Эксперт отметила, что наиболее уязвимыми считаются растения с мягкими сочными листьями и стеблями, а также слабые или ослабленные пересадкой и болезнями экземпляры. Кроме того, червеца привлекают растения с избыточным внесением азотных удобрений, способствующих нежному приросту. Его активно поедает злостный вредитель.
Чем опасен мучнистый червец для растений
Самки и личинки мучнистого червеца наносят основной вред растениям. Вредителя можно не заметить, если он проник в почву и присосался к цветку через его корень и основание стебля. Растение начинает плохо расти при сохранении здорового внешнего вида, без принятия мер оно погибает.
Елена Труновская акцентировала внимание на главных опасностях, которые несет вредитель:
«Во-первых, мучнистый червец очень живучий. Даже после обработки часть особей может выжить и дать новое потомство. Во-вторых, ему свойственно быстрое размножение: самка откладывает до 500 яиц, из которых появляются новые личинки, способные легко перемещаться с горшка на горшок. Чем больше растений в коллекции, тем выше риск массового заражения. За один — два месяца насекомое может поразить все растения в доме. В-третьих, вредителя трудно удалить, потому что взрослые особи защищены восковым налетом, который затрудняет проникновение инсектицидов. Если нарушить оболочку ватной палочкой, смоченной спиртовым раствором, то она пропадает, и вредитель становится уязвимым».
Продукты жизнедеятельности червеца (падь) также вредят «зеленым питомцам». Падь — это липкие сахаристые выделения насекомого. Они покрывают листья, стебли и даже почву в горшке, создавая благоприятную среду для развития болезней.
Елена Труновская рассказала, чем опасна для растений падь:
- Нарушение фотосинтеза. Липкий налет закупоривает устьица на листьях, снижая доступ к свету и кислороду. Это замедляет рост растения, приводит к пожелтению и ослаблению. Пораженное растение становится уязвимым к другим грибковым и бактериальным болезням.
- Привлечение других вредителей. Падь привлекает муравьев, которые защищают тлю и других паразитов, способствуя их размножению.
- Развитие грибковых инфекций. На липких выделениях быстро развивается сажистый грибок. Он образует черный налет, который еще больше ухудшает фотосинтез и истощает растение. Если падь накапливается на грунте, это может привести к избыточному увлажнению и развитию корневых инфекций.
Как бороться с мучнистым червецом: эффективные методы
Чтобы избавиться от вредителя, используют как народные, так и профессиональные средства. Далее подробно расскажем про каждый метод.
Обработать народными средствами
Народные методы подходят на начальном этапе, если поражение мучнистым червецом небольшое. Их можно также использовать для профилактических обработок домашних и садовых культур.
Мыльный раствор + спирт
Елена Труновская рассказала, как приготовить раствор: «Смешайте 1 л теплой воды, 20 мл жидкого мыла или чайную ложку хозяйственного мыла, 10 мл спирта. Далее тщательно обработайте листья и стебли, уделяя особое внимание местам скопления червецов. Повторяйте раз в 5—7 дней».
Чесночный настой
«Для приготовления раствора раздавите 4—5 зубчиков чеснока, залейте 0,5 л кипятка, дайте настояться 4—5 часов. Опрыскивайте растение и протирайте листья», — рекомендовала эксперт Елена Труновская.
Настойка календулы
Можно купить готовую настойку календулы в аптеке и точечно обрабатывать места заражения либо самостоятельно приготовить отвар календулы. Для этого 100 г сухой травы нужно заваривать на водяной бане 10 минут. Затем раствор остужают, процеживают и используют в обработке растений.
Настойка на цитрусовых
Один стакан шкурок от апельсинов или лимонов нужно залить теплой водой и настаивать сутки в темном месте. Готовый настой следует процедить и перелить в пульверизатор. Советуем тщательно опрыскивать листья и стебли растения.
Обработать профессиональными препаратами
При сильных заражениях червецом следует использовать профессиональные средства. Елена Труновская советует применять биопрепараты и системные инсектициды.
Биопрепараты
«Используйте безопасные для растений и людей средства на основе энтомопатогенных грибов или бактерий, например “Фитоверм”, “Боверин”», — рекомендует эксперт Елена Труновская.
Системные инсектициды
При сильном заражении Елена Труновская рекомендует использовать препараты типа «Актары» или «Конфидора». Их можно внести в полив и опрыскать ими растение.
Для борьбы с червецом также используют такие инсектициды:
- «Актеллик»;
- «Биотлин»;
- «Банкол»;
- «Танрем»;
- «Командор»;
- «Моспилан» (3).
При проведении обработок следует защищать слизистые и кожу, следуя инструкциям.
Особенности борьбы с мучнистым червецом на различных комнатных растениях
Ниже рассказываем, как избавить от насекомых определенные виды растений.
|Орхидея
|Насекомое обычно появляется в углах листьев и спящих почках растения. Поврежденные части лучше удалить, а с целых листьев снять белый налет и обработать. Из-за повышенной чувствительности этих цветов следует использовать щадящие средства. Все листья и корни над субстратом необходимо протереть смоченным в мыльном растворе ватным диском. Чтобы обработать труднодоступные места, можно воспользоваться ватной палочкой или кисточкой. Далее растение можно обработать раствором с маслом дерева ним. На 1 л теплой воды нужно 1—2 капли масла. Полученный раствор взболтать и опрыскать им растение. Его лучше применять систематически раз в неделю
|Кактус
|Обычно вредитель появляется у корней кактусов, разрушая их. Это проявляется в медленном росте растения, стремительном высыхании, изменении формы. Кроме того, самки могут отложить яйца между ребрами кактуса.
При обнаружении насекомых кактусам следует устроить горячий душ с температурой воды +45…+50 °C. Растение промывают полностью с корнями, убирая паразитов щеткой. Если кактус не сильно поражен насекомыми — можно воспользоваться настойкой чеснока. Для этого нужно обработать раствором места концентрации вредителей
|Фикус
|Обнаруженных вредителей обычно удаляют с листьев и стеблей растения мыльным раствором. Обработку легко провести смоченной ватной палочкой. Существенно пораженные элементы цветка срезают.
Эффективна в борьбе с вредителем обработка зеленым (калийным) мылом. Для приготовления раствора требуется 15 г измельченного мыла и 1 л воды. Обработку проводят три раза. Если на листьях и стебле растения мало насекомых — достаточно протереть места их скопления настойкой календулы
|Фиалка
|На фиалках сложно увидеть червеца, потому что появляется он обычно у корней. Если вредителей немного, можно опрыскивать растения апельсиновым настоем.
При существенном поражении растения лучше воспользоваться специальными средствами. Если они не помогли, следует достать цветок из горшка, очистить корневую систему от насекомых и обработать нижнюю часть растения. После процедуры фиалку пересаживают в новую почву
|Драцена
|Насекомые часто поражают корни и наземную часть пальмы. Следует хорошо промыть корневую систему теплой водой, а затем оставить на 15 минут в растворе «Актары». Наземную часть цветка опрыскивают химикатом. Помимо «Актары», для опрыскивания используют «Конфидор», «Фитоверм», «Искру золотую»
|Колеусы
|Пораженные участки цветка удаляют ватным диском, смоченным в спиртовом растворе. После следует троекратно обработать верхнюю часть колеуса и верхний слой почвы инсектицидами. Для этого подойдет «Актара» или «Аркана». Процедуры нужно проводить с интервалами в 7 дней
|Суккуленты
|Червец обычно селится у корней и на макушках стеблей растения. Действия вредителя выражаются в замедлении роста и отмирании листьев и веток. В местах повреждений можно обнаружить пятна.
Суккуленты выдерживают обработку горячей водой (+45…+50 °C). Паразиты при такой температуре погибают. При несущественном поражении цветка избавиться от насекомых поможет настойка чеснока
Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений», обратила внимание на то, что червец — вредитель, который ест все растения без исключения, в том числе папоротники, а они, в свою очередь, устойчивы к паутинному клещу, трипсу. Кроме того, она отметила, что сейчас из Азии привозят много культур, зараженных корневым червецом. Сверху такие растения здоровые, а сами вредители живут в корнях.
Эксперт отметила, что универсальным средством в борьбе с червецом и другими вредителями считается раствор с маслом дерева ним. Это единственное дерево, на котором нет ни одного вредителя. Масло ним сдерживает абсолютно всех насекомых.
Ошибки при борьбе с мучнистым червецом: какие бывают и как их избежать
Евгения Лисова рассказала об основных ошибках, которые допускают цветоводы в борьбе с вредителем:
- Белый пух вредителя принимают за грязь или пыль, поэтому либо ничего не предпринимают, либо смывают обнаруженный налет с цветка, используя одну тряпку. В результате насекомое разносят по всем растениям. В течение нескольких месяцев так можно потерять всю коллекцию. Особенно быстро паразит уничтожает фиалки и орхидеи.
- Однократное применение химикатов вместо трехкратной обработки. Эксперт рекомендует придерживаться системного подхода в борьбе с вредителем.
- Использование одного препарата. Одно средство может не принести ожидаемого результата в борьбе с вредителем, поэтому следует применять препараты в комплексе.
- Полив грунта инсектицидами. Инсектициды нужно использовать в первую очередь для опрыскивания растения. Если поливать грунт, то концентрация средства должна быть вдвое больше. Орхидеи нужно замачивать вместе с корневой системой.
Профилактика мучнистого червеца: как избежать появления вредителя
Заражения мучнистым червецом можно избежать, если придерживаться следующих правил:
- тщательно осматривайте растения и букеты цветов перед приобретением, а также при поливе. Чем раньше обнаружить вредителя, тем легче с ним справиться;
- новые растения в доме размещайте отдельно от остальных на период двухнедельного карантина;
- периодически осматривайте домашние растения, особенно нижнюю часть листьев;
- своевременно убирайте пожелтевшие и опавшие листья, засохшие ветки, чтобы исключить укрытия для вредителей;
- отслеживайте состояние почвы, не допускайте ее пересушивания;
- обеспечивайте влажность воздуха с помощью увлажнителя воздуха и опрыскивания;
- соблюдайте пространственную изоляцию между цветами на подоконниках и подставках, обеспечивайте необходимое освещение и воздух;
- изолируйте на карантин растения с подозрительными признаками;
- регулярно проводите горячий душ с температурой воды +40…+55 °C в течение 6—7 минут;
- обеспечивайте умеренный полив, поскольку червеца привлекают залитые и ослабленные растения;
- периодически обрабатывайте растения натуральными репеллентами, например раствором с маслом дерева ним.
Советы эксперта
Евгения Лисова отметила, что для уничтожения мучнистого червеца часто используют препараты от паутинного клеща — акарициды. Это распространенная ошибка, потому что такие средства никак не действуют на мучнистых червецов. Кроме того, при использовании инсектицидов часто выбирают «Актару» (1%). Препарат продают в массмаркете. Средство с такой концентрацией поможет только от грибных комариков. В борьбе с мучнистым червецом эффективна «Актара» (10%). Ее нужно отдельно заказывать, в массмаркете в такой концентрации препарата нет.
Кроме того, в борьбе с мучнистым червецом эффективен горячий душ с температурой воды +55 °C в течение 7—8 минут. А также важно подключить обработку системными инсектицидами, например «Арубарином», «Обероном», «Актарой» (10%) (2).
Главное о мучнистом червеце на комнатных растениях
Мы собрали в список самую важную информацию о мучнистом червеце, которую необходимо знать цветоводам:
1. Мучнистый червец — вредоносное насекомое, которое питается соками листьев, стеблей, побегов, бутонов, корневой системы всех растений без исключения. Если не предпринять меры, то злостный вредитель за один — два месяца может поразить все растения.
2. Самки и личинки вредителя наносят основной вред растениям.
3. Насекомое чаще всего приносится вместе с приобретенными растениями, зараженной почвой, растениями, находившимися на улице, вместе с продуктами, а также попадают на растения через муравьев, которые питаются продуктами жизнедеятельности червецов (падью).
4. Падь создает благоприятную среду для развития грибковых инфекций и привлечения других вредителей.
5. В борьбе с мучнистым червецом используют народные и профессиональные средства.
6. Главная ошибка цветоводов — принятие мучнистого червеца за грязь или пыль. Бездействие или механическая обработка всех растений одной тряпкой приводят к быстрому заражению всей коллекции.
Список источников
1. Биологический энциклопедический словарь под ред. М. С. Гилярова. М., 1986.
2. Лисова Е. В. Заклинатель комнатных растений. М., 2024.
3. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации по состоянию на 6 июля 2021 года. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Эксперты:
Елена Труновская, цветовод, руководитель питомника комнатных растений Mon Plant
Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»