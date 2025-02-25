Батуми накрыло снегом: как сейчас выглядит курортный город. Фото

22 февраля на юго-запад Грузии обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды отменены многие железнодорожные рейсы. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Западной Грузии ожидается ухудшение ситуации, — пишет «Sputnik Грузия».
Известно, что в Батуми высота снежного покрова превысила 50 см. Из-за этого не ходит общественный транспорт, а многие школы и детские сады были вынуждены прекратить работу. По сообщениям СМИ, в некоторых районах также нет электричества.
Помимо прочего, сообщается, что снегопад повредил крышу у центрального входа аэропорта в Батуми. В результате этого инцидента никто не пострадал. В настоящее время специалисты устраняют повреждения.
В Старом Батуми на улице Костава из-за снега и сильного ветра обрушился балкон исторического здания. Информации о пострадавших нет.
Собрали в галерею фотографии с места событий, чтобы показать, как сейчас выглядит курортный город.
Ранее рассказывали, что обильные снегопады парализовали движение на Юге.