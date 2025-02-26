​​​​​​​Народные приметы на 27 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Не стоит 27 февраля покупать одежду, так как считается, что она долго не прослужит. Также нельзя стричь ногти, так как в жизнь придут несчастья и опасности. К этому же исходу может привести и уборка в доме на Кирилла. Поэтому не следует выбрасывать мусор из дома и выметать грязь.