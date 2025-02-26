​​​​​​​Народные приметы на 27 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народе 27 февраля отмечается день Кирилла Весноуказчика. Его прозвали так потому, что в эту дату судили о погоде, которую стоит ждать весной.
Рассказываем, какие приметы погоды есть на 27 февраля, а также что можно делать, а что нельзя.
Приметы погоды 27 февраля
В старину 27 февраля следили за птицами, смотрели, сколько снега на полях и наблюдали за солнцем, чтобы понять, какой погода будет весной, летом и в ближайшие дни.
- Холодная погода на Кирилла говорит о холодной и ненастной весне
- Хорошая погода в этот день — к морозам
- Сильный мороз — летом будет жарко
- Безоблачная погода предвещает жаркое и сухое лето
- Какая погода 27 февраля, таким и будет август
- Если птицы громко щебечут, значит, впереди ждет потепление
- Если при восходе выглянуло солнце, но затем его затянули облака — впереди ненастье
- Солнце восходит на безоблачном небе, но вскоре прячется за облаками — будет буря или сильный снегопад
Что можно делать 27 февраля
В старину 27 февраля наши предки обязательно готовили сбитень — горячий напиток из трав и пряностей. У каждой хозяйки был свой секретный ингредиент, чтобы сбитень получился не только вкусным, но и лечебным — прогрел организм и вывел всю хворь.
В день Кирилла Весноуказчика принято знакомиться с людьми, налаживать контакты и как можно больше общаться.
Также рекомендуется купить новый кошелек, чтобы появилось много денег. Для большей прибыли можно положить неразменную монету или банкноту.
Особе внимание стоит уделить снам, так как считается, что в ночь на Кирилла они вещие.
Что запрещено делать 27 февраля
На Кирилла запрещено кормить птиц крошками и угощать гостей некачественной едой. Считается, что в противном случае кто-то уйдет из семьи. А чтобы не привлечь опасность и несчастья, не стоит топтать снег на пороге дома.
Не стоит 27 февраля покупать одежду, так как считается, что она долго не прослужит. Также нельзя стричь ногти, так как в жизнь придут несчастья и опасности. К этому же исходу может привести и уборка в доме на Кирилла. Поэтому не следует выбрасывать мусор из дома и выметать грязь.
Не рекомендуется посещать стоматолога, косметолога, а также парикмахера. Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем. По этой же причине не стоит 27 февраля пить алкоголь.