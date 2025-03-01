Синоптик Шувалов: лето 2025 года в России будет теплее обычного

На данный момент можно лишь предположить, что лето в стране, скорее всего, будет теплым или даже более жарким, чем обычно. Такой прогноз в беседе с Москвой 24 сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам Шувалова, в первую очередь влияние на климат окажет ситуация в районе Атлантического океана.