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Синоптик Шувалов: лето 2025 года в России будет теплее обычного

В январе и феврале по всей России наблюдались аномальные перепады температур.

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Источник: Спорт-Экспресс

Нынешней зимой в России зафиксировали множество погодных рекордов: в разных регионах необычайно высокие температуры сменялись предельно низкими. Чего ждать весной и летом 2025-го, разбиралась Москва 24.

Температурные качели

Аномальная погода установилась в ряде российских регионов в январе 2025 года. В частности, почти мартовская оттепель наступила в столице 13 января, а уже к 19-му в Москве и Подмосковье практически полностью растаял снег.

С 27 по 31 января столбики термометров поднимались в городе на 11−12 градусов выше климатической нормы, а максимальная температура в те дни составила 7,7 градуса. В результате месяц в Москве стал самым теплым за последние 245 лет инструментальных наблюдений, сообщили в МГУ имени Ломоносова.

При этом аномальным январь выдался и для Сибири. По официальным данным, в Новосибирской области среднемесячная температура превысила норму на 7−8 градусов, а в Омской — на 4−6.

Однако в последний месяц зимы в Россию пришли аномальные холода. Например, 15—16 февраля температура воздуха в Москве впервые с начала года оказалась ниже нормы на 1−1,5 градуса. А в ночь на 24-е столбик термометра опустился до рекордных минус 19,8, указал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На редкость морозные условия наблюдались даже на юге страны. В ночь на 23 февраля воздух охладился до минус 3 в Сочи, минус 9 — в Анапе и минус 12 — в Симферополе, написал в своем телеграм-канале Михаил Леус. Также максимально низкие значения установились и на юго-востоке Краснодарского края, достигнув минус 25,4 градуса, добавил специалист.

Жара и засуха?

Согласно предварительным прогнозам, 2025 год войдет в пятерку или даже в тройку самых жарких на Земле, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции», — уточнил специалист.

На данный момент можно лишь предположить, что лето в стране, скорее всего, будет теплым или даже более жарким, чем обычно. Такой прогноз в беседе с Москвой 24 сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам Шувалова, в первую очередь влияние на климат окажет ситуация в районе Атлантического океана.

«Например, если там заблокируются воздушные массы и какой-либо вихрь зависнет над определенной территорией на продолжительное время, возникнет жаркий период. Но и эти вещи нельзя предвидеть наверняка», — пояснил эксперт.

Неменьшую роль сыграет и явление Ла-Нинья, рассказал Москве 24 климатолог и метеоролог Николай Терешонок. Он также отметил, что весной, несмотря на ожидающиеся нормальные температуры, настанет засуха. Даст о себе знать и глобальное потепление: по словам специалиста, в ближайшее время не исключено формирование ураганов, высоких пожароопасных условий и других катаклизмов.