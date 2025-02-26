В Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность в Москве 26 февраля

В Гидрометцентре продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также спрогнозировал морозную погоду в столице в последние дни месяца. По его словам, в ночное время температура воздуха будет опускаться местами до −14 градусов.