В Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность в Москве 26 февраля

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −13.
В Московской области днем синоптики обещают от −5 до 0 градусов, а ночью температура может упасть до −15.
Ожидается южный ветер, а также ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.
Атмосферное давление составит 754−755 мм ртутного столба.
В Гидрометцентре продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также спрогнозировал морозную погоду в столице в последние дни месяца. По его словам, в ночное время температура воздуха будет опускаться местами до −14 градусов.