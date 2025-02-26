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В Гидрометцентре спрогнозировали переменную облачность в Москве 26 февраля

Переменная облачность, без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 26 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 50% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −13.

В Московской области днем синоптики обещают от −5 до 0 градусов, а ночью температура может упасть до −15.

Ожидается южный ветер, а также ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 754−755 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также спрогнозировал морозную погоду в столице в последние дни месяца. По его словам, в ночное время температура воздуха будет опускаться местами до −14 градусов.