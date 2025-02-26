Вильфанд предрек мартовские морозы в Москве

В беседе с ТАСС во вторник, 25 февраля, специалист отметил, что морозы в первый месяц весны являются нормальным явлением для этого месяца. Так, по его словам, с
Вильфанд подчеркнул, что март является зимним месяцем по метеорологическим характеристикам. Он уточнил, что средняя мартовская температура отрицательная и составляет −1…-2 градуса, отмечает «Москва 24».
«Поэтому двузначные морозы в марте, −10…-12 градусов, это типичное явление, не нужно этому удивляться», — пояснил он.
Вильфанд добавил, что температура воздуха в начале марта повысится по сравнению с той, которая фиксируется в регионе в начале недели.
В беседе с агентством городских новостей «Москва» Вильфанд отмечал, что осадки в виде снега и морозы до −10 градусов ожидаются в Москве в марте. Снега, впрочем, в ближайшую неделю ожидать не стоит. В некоторых районах столицы он вовсе отсутствует.
В тот же день главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT предупредила о похолодании в столице в ближайшие дни. Она сообщила, что погоду в ближайшие дни будет формировать зона высокого атмосферного давления. Начиная с четверга температура начнет постепенно подниматься, сопровождаясь увеличением облачности, сообщает 360.ru.
Также во вторник в столице и области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга, 27 февраля.