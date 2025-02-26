Вильфанд рассказал об аномальной погоде в ряде регионов в преддверии весны

«В ближайшие дни на Урале, на востоке Ямало-Ненецкого округа ожидается температура на 8−13 градусов ниже нормы, значения составят минус 35 — 38 градусов, действительно сильнейшие морозы. Аналогичная ситуация и на севере Сибири, на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах с 27 февраля по 2 марта температура будет на 7 — 16 градусов ниже нормы, морозы минус 38 — 42 градуса, и даже в Томской и Иркутской областях температура будет на 8 — 13 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд. Его слова передает ТАСС.