Солнце «штормит»: чего ждать от магнитной бури 27 февраля 2025 года

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 27 февраля 2025 года вероятность магнитной бури оценивается всего в 12%. Это говорит о том, что магнитосфера Земли, скорее всего, будет спокойной. Вероятность спокойной магнитосферы составляет целых 63%. В то же время, геомагнитные возмущения прогнозируются с вероятностью 25%. Это означает, что небольшие колебания магнитного поля все же возможны, но они, вероятно, не достигнут уровня полноценной магнитной бури.