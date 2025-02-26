Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Жители России смогут увидеть редкое астрономическое явление

Солнечное затмение смогут наблюдать жители европейской части России. Астрономическое явление появится 29 марта и продлится с 11:51 до 15:44 по московскому времени.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

«Наибольшая фаза затмения, видимая в материковой России, составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, на северо-западе Мурманской области. В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве — 0,07», передает слова Московского планетария издание ТАСС.

Помимо европейской части страны, а также Западной Сибири увидеть солнечное затмение смогут, в том числе в Северной Америке, акватории Атлантического океана, Европе и Африке. Также его будет видно на российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген).

Солнечные затмения редки, так как происходят только в новолуния, когда спутник планеты оказывается между Землей и Солнцем. В связи с этим в год можно наблюдать от двух до пяти затмений.

Жители страны могли наблюдать полное солнечное затмение, которое произошло в начале апреля прошлого года. Тогда оно появилось впервые за три года.