Садовод рассказала об отличии ремонтантных ягод от обычных

Ученые из Института Джеймса Хаттона (Шотландия, Великобритания) до этого вывели новый сорт голубики. Ягоды имеют размер с клубнику, что в три раза превышает обычный, а само растение может плодоносить даже в неблагоприятном климате страны. Авторы обнаружили, что голубика, произрастающая в Северной Америке, не дает такого урожая или качества плодов при выращивании в Великобритании. Поэтому ученые решили вывести новый сорт. Для этого авторы скрестили более 40 различных сортов голубики. Кроме размеров и устойчивости к непогоде, ягоды также будут более хрустящими, сочными и ароматными.