Какое покрытие выбрать для дорожек на садовом участке

Тротуарная плитка, или брусчатка — достаточно простой и долговечный способ оформления сада. Плитка не боится осадков, резких перепадов температуры, проста и удобна в уходе. Еще один плюс — ее легко комбинировать между собой и с другими материалами, что позволяет создать неповторимый стиль. При соблюдении технологии укладки плитка будет прочно держаться на том месте, где ее положили, и прослужит долго. К минусам можно отнести то, что цена за качественный материал не из бюджетных, а положить плитку без соответствующего опыта довольно сложно.