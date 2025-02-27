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Народные приметы на 28 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Аккуратно относитесь к посуде и не стройте планы на будущее. Больше примет в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Православные 28 февраля вспоминают апостола Онисима, которого наши предки прозвали Овчарником. Это связано с тем, что на Руси считали, что он — покровитель овцеводства.

Рассказываем, какие приметы есть на 28 февраля 2025 года, и что можно делать, а что запрещено.

Приметы погоды 28 февраля

С Овчарником связаны следующие приметы погоды:

  • с крыш свисают длинные и тонкие сосульки — значит, весна будет затяжной;
  • алый закат предвещает сильную метель;
  • луна яркая и чистая — к морозу;
  • какая погода в этот день, такой и осень будет;
  • луна полная, яркая, отчетливо видна на безоблачном небе — холода еще долго не отступят;
  • животные беспокоятся — снегопад ожидается;
  • если ветер с востока дует, значит, песчаные бури летом будут.

Что можно делать 28 февраля

В день Онисима принято звать гостей и накрывать стол, чтобы в доме царили благополучие. При этом в гости нельзя идти с пустыми руками. Нужно обязательно взять какое-то угощение или что-то, что может пригодиться в быту.

На Руси 28 февраля женщины пряли, шили полотенцы и рубашки и обязательно украшали эти вещи разными узорами. Верили, что вышивка станет оберегом, который поможет человеку избежать бед.

Помимо прочего, на Овчарника можно гадать. Считается, что в этот день предсказания особенно точные.

Что запрещено делать 28 февраля

Считается, что в день Онисима нельзя строить планы на будущее, так как они не осуществятся. Если ослушаться, можно столкнуться с преградами, а в любое дело может вмешаться кто-то лишний.

28 февраля запрещено делать уборку. Если ослушаться, в доме воцарится хаос и не самая позитивная обстановка. Также, чтобы не лишиться благополучия и избежать финансовых проблем, в этот день нельзя давать деньги в долг, что-то красить и работать молотком.

Помимо прочего, в день Онисима нужно быть аккуратным с посудой. Считается, что если ее разбить, в дом придет несчастье. Запрет касается и ножей: если они упали на пол, значит, быть ссоре.