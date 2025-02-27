Народные приметы на 28 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные 28 февраля вспоминают апостола Онисима, которого наши предки прозвали Овчарником. Это связано с тем, что на Руси считали, что он — покровитель овцеводства.
Рассказываем, какие приметы есть на 28 февраля 2025 года, и что можно делать, а что запрещено.
Приметы погоды 28 февраля
С Овчарником связаны следующие приметы погоды:
- с крыш свисают длинные и тонкие сосульки — значит, весна будет затяжной;
- алый закат предвещает сильную метель;
- луна яркая и чистая — к морозу;
- какая погода в этот день, такой и осень будет;
- луна полная, яркая, отчетливо видна на безоблачном небе — холода еще долго не отступят;
- животные беспокоятся — снегопад ожидается;
- если ветер с востока дует, значит, песчаные бури летом будут.
Что можно делать 28 февраля
В день Онисима принято звать гостей и накрывать стол, чтобы в доме царили благополучие. При этом в гости нельзя идти с пустыми руками. Нужно обязательно взять какое-то угощение или что-то, что может пригодиться в быту.
На Руси 28 февраля женщины пряли, шили полотенцы и рубашки и обязательно украшали эти вещи разными узорами. Верили, что вышивка станет оберегом, который поможет человеку избежать бед.
Помимо прочего, на Овчарника можно гадать. Считается, что в этот день предсказания особенно точные.
Что запрещено делать 28 февраля
Считается, что в день Онисима нельзя строить планы на будущее, так как они не осуществятся. Если ослушаться, можно столкнуться с преградами, а в любое дело может вмешаться кто-то лишний.
28 февраля запрещено делать уборку. Если ослушаться, в доме воцарится хаос и не самая позитивная обстановка. Также, чтобы не лишиться благополучия и избежать финансовых проблем, в этот день нельзя давать деньги в долг, что-то красить и работать молотком.
Помимо прочего, в день Онисима нужно быть аккуратным с посудой. Считается, что если ее разбить, в дом придет несчастье. Запрет касается и ножей: если они упали на пол, значит, быть ссоре.