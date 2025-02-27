Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 27 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до 10−15 градусов в Москве до конца рабочей недели. По его словам, 28 февраля станет последним холодным днем, после чего начнется потепление. В Гидрометцентре также продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля.