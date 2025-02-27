Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 27 февраля

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −13.
В Московской области днем синоптики обещают от −2 до +3 градусов, а ночью температура может упасть до −16.
Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 2−7 м/с.
Атмосферное давление составит 755−756 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до 10−15 градусов в Москве до конца рабочей недели. По его словам, 28 февраля станет последним холодным днем, после чего начнется потепление. В Гидрометцентре также продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля.