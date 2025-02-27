Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 27 февраля

Переменная облачность, без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 27 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 51% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −13.

В Московской области днем синоптики обещают от −2 до +3 градусов, а ночью температура может упасть до −16.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 755−756 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозы до 10−15 градусов в Москве до конца рабочей недели. По его словам, 28 февраля станет последним холодным днем, после чего начнется потепление. В Гидрометцентре также продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в столичном регионе до 27 февраля.