Щитовка на комнатных растениях: как вовремя узнать и обезвредить опасное насекомое

Эти насекомые с восковым панцирем занимают особое место среди вредителей. Они размножаются с огромной скоростью и в короткий срок могут уничтожить практически любой цветок: от небольшой драцены до огромного фикуса. Вместе с экспертом расскажем о том, как победить щитовку на комнатных растениях.
Что такое щитовка
Злостный вредитель относится к семейству полужесткокрылых насекомых, надсемейству кокцидовых (Coccoidea) и считается представителем отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Насчитывается более 2400 видов паразита. Его близкие родственники — тля и мучнистый червец, доставляющие немало хлопот цветоводам.
Щитовка встречается как на комнатных цветах, так и на садовых растениях. В отапливаемых теплицах, домах и квартирах она может вредить круглый год.
Фото щитовки: как выглядит вредитель
В отличие от других представителей надсемейства щитовка больше похожа на нарост или омертвевшую часть стебля, чем на насекомое. На теле взрослой самки невозможно выделить голову, брюшко или ноги. Она покрыта овальным восковым щитком, имеет длину от 3 до 5 мм, присасывается к растению острым хоботком и большую часть жизни проводит неподвижно. Цвет щитка различается в зависимости от вида паразита.
Самцы выглядят иначе и больше напоминают мелких мушек. Их сложно заметить, так как живут они буквально пару дней. За это время насекомые перелетают с растения на растение, находят и оплодотворяют самок, а затем погибают.
Чаще всего цветоводы замечают личинки щитовок, которые прячутся на задней стороне листовых пластин, в пазухах и на участках стебля. Это мелкие цилиндрические создания светло-коричневого оттенка, их размер составляет не более 3 мм. На первой стадии своего развития они легко переползают с места на место и переносятся ветром на большие расстояния.
Откуда берется щитовка на комнатных растениях: причины появления
В большинстве случаев люди сами приносят в дом насекомое, даже не подозревая об этом. Собрали основные причины появления щитовки на комнатных цветах:
- личинки «бродяжки» попадают в дом на покупных растениях. Будьте особенно внимательны со всеми видами пальм, орхидеями или цитрусовыми;
- некоторые вредители проникают в квартиры на верхней одежде, овощах и зелени из собственного сада;
- домашние животные, гуляющие по дачному участку, также могут принести личинки щитовки на своей шерсти;
- в теплое время года личинки может занести ветром через открытое окно, форточку или дверь.
Чем опасна щитовка для растений
Как и другие представители надсемейства кокцидовых, щитовки питаются соком растений и выделяют экскременты — липкую падь. Это вещество плотным слоем покрывает поверхность листьев и провоцирует развитие сажистого грибка. Чем больше колония вредителей, тем меньше питания достается растению, и день за днем слабеет его иммунитет. Листья желтеют и опадают, побеги деформируются, бутоны опадают. Если не принять срочных мер, цветок погибнет.
Как бороться со щитовкой: эффективные методы
Щитовка коварней, чем тля и мучнистый червец. Восковой панцирь хорошо защищает ее от любых химикатов, поэтому только опрыскивания здесь не помогут. Слабое место взрослых вредителей — их неподвижность. Поэтому лучше действовать комплексно и последовательно.
«Основной лайфхак в борьбе со щитовкой — это ручной сбор вредителя. Нужно кропотливо собирать насекомых с листьев, а уже потом обрабатывать их. Из народных средств могу посоветовать только горячий душ: пролейте горячим душем (вода температурой +49…+52 °C) в течение 5—7 минут, повторяйте процедуру раз в неделю 5—6 раз», — рассказывает Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».
Обработать народными средствами
Домашние смеси и настои лучше использовать для профилактики заражений в весенний и летний период. Либо применять их на начальных стадиях, когда вредители не успели расплодиться.
Перед тем как использовать народное средство на цветке, протестируйте его на одном из листьев — нанесите небольшое количество раствора и оставьте на несколько часов.
Луковый настой
Измельчите большую луковицу и залейте 1 л воды. Настаивайте средство 3—5 часов, а затем протирайте полученной жидкостью листья и стебли растений.
Чесночный настой
Пропустите пять зубчиков овоща через чеснокодавку и поместите мякоть в стакан с теплой водой. Настаивайте средство в темном месте 3—4 дня, затем процедите и опрыскайте им цветок из пульверизатора. Эффект будет лучше, если заранее ополоснуть растение с применением моющего средства под теплым душем.
Мыльный раствор
Хороший эффект дает обработка хозяйственным или зеленым мылом. Разведите 100 г средства в 1 л воды и протирайте все надземные части растения мягкой тканью, смоченной в растворе. При этом аккуратно счищайте с листа взрослых щитовок и личинки, меняйте материал по мере загрязнения. Повторяйте процедуру через каждые четыре дня. Также можно протирать листья водкой или спиртом (70%) и чередовать обработки между собой.
Раствор мыла и технического масла
На один стакан чистой воды возьмите 5 г жидкого мыла и 30 г технического масла. Сначала взбейте мыло в плотную пену, затем влейте масло и перемешайте. Этим средством опрыскайте растение из пульверизатора, избегая попадания на почву, и оставьте на ночь. Утром смойте все прохладной водой.
Обработка маслом
«Можно приготовить раствор, который создает пленку и перекрывает вредителям доступ кислорода. Для этого смешайте 1 л воды и 10 мл подсолнечного масла и нанесите жидкость на пораженное растение. Оставьте на 4—6 часов, затем смойте теплой водой. Это средство нельзя применять на опушенных листьях (фиалки, стрептокарпусы) из-за того, что масло может повредить структуру листа», — советует Елена Труновская, цветовод, руководитель питомника комнатных растений Mon Plant.
Обработать профессиональными препаратами
Против щитовки лучше использовать системные и контактные инсектициды. Первые применяют для опрыскиваний по листу, вторые — для полива. Они быстрее справятся с вредителем, чем народные средства.
Применяя химикаты, соблюдайте меры предосторожности: внимательно читайте инструкцию, надевайте перчатки, проветривайте помещение и не превышайте дозировку. Кроме того, перед поливом и опрыскиванием увлажняйте почву, а также удалите пыль с листьев.
«Актара»
Препаратом можно опрыскать цветы и почву в горшке либо полить растение, чтобы он проник в клеточный сок и уничтожил взрослых щитовок. Дозировка препарата рассчитывается согласно инструкции. Повторяйте обработку каждые 5—7 дней до полного исчезновения насекомых.
«Актеллик»
Это инсектоакарицид широкого спектра, который отлично работает против щитовки. Разведите препарат в соответствии с правилами применения и опрыскивайте все надземные части растения и почву в горшке каждые четыре дня, пока насекомые не исчезнут.
«Конфидор Экстра»
Системный инсектицид контактно-кишечного действия. Растворите препарат по инструкции, а затем опрыскивайте растения и поливайте почву каждые 7—10 дней в течение трех недель.
Палочки «Искра золотая»
Вдавите палочки в почву на равном расстоянии друг от друга. Следите, чтобы верхний край средства был ниже поверхности грунта. По мере полива средство будет растворяться и действовать на насекомых. Гибель колонии происходит за 7—10 дней.
Особенности борьбы со щитовкой на различных комнатных растениях
Несмотря на то что щитовка — всеядный вредитель, есть растения, которые она особенно любит. Это все комнатные цитрусовые, пальмы, розы, монстеры, спатифиллумы, филодендроны, орхидеи, фикусы и папоротники.
|Название культуры
|Особенности борьбы со щитовкой
|Лимон и другие цитрусовые
|Эти растения хорошо переносят ополаскивание под душем с применением мыла. Во время процедуры старайтесь аккуратно отделять щитовку от стеблей и листьев. Можно использовать жесткую зубную щетку. После обработки замените верхний слой грунта в горшке
|Орхидея
|Если вредителей много, нужно обязательно полностью заменить почву и обеззаразить старый горшок. Вымойте емкость, а затем залейте ее розовым раствором марганцовки
|Фикус
|Щитовки часто селятся на фикусе Бенджамина. Бороться с ними можно при помощи механического удаления и обработок инсектицидами. На период лечения уберите растение на карантин, а место, где оно стояло, тщательно вымойте с применением хлорки
|Драцена
|Подвижные личинки часто прячутся у основания листа. Поэтому во время опрыскивания тщательно обрабатывайте эту область. Если регулярно опрыскивать драцену и протирать листья мокрой тканью, вредители будут ему не страшны
|Папоротники
|Если на цветке образовалась целая колония насекомых, то листья с большими повреждениями можно обрезать
Ошибки при борьбе со щитовкой: какие бывают и как их избежать
Даже опытным любителям комнатных растений не всегда удается избавиться от вредителя с первого раза. Щитовка часто возвращается даже после обработок сильнодействующими препаратами, и иногда причина неудачи в борьбе с вредителем кроется в действиях человека. Подготовили список распространенных ошибок цветоводов:
- Обрабатывается только больное растение. Подвижные личинки могут перебраться на любой цветок, стоящий рядом с зараженным экземпляром. Поэтому для профилактики обработайте все растения, расположенные рядом.
- Не вымыто место, где стоял цветок. Если щитовка постоянно возвращается, возможно дело не в цветке, а в том месте, где он стоит. Обязательно вымойте подоконник и откосы с применением хлорсодержащих средств, а также постирайте тканевые шторы.
- Регулярно используется один и тот же препарат. Как и любой другой вредитель, щитовка быстро вырабатывает стойкость к одному и тому же действующему веществу. Поэтому при повторном заражении применяйте новый инсектицид.
- Проводятся только однократные обработки. «Борьба со щитовкой — это точно не разовая обработка, а системный подход. Важно удалить взрослых особей, уничтожить личинки и провести несколько обработок, чтобы вредитель не вернулся», — советует Елена Труновская.
- Растение обрабатывается не полностью. У щитовки довольно мелкие личинки, которые прячутся с обратной стороны листьев или в их пазухах. Поэтому обильно опрыскивайте все растение целиком, особенно нижнюю часть листовой пластины.
Старайтесь не допускать таких ошибок, и ваша борьба с паразитом будет успешной.
Профилактика щитовки: как избежать появления вредителя
Избежать появления щитовки на комнатных растениях и цветах помогут профилактические меры. Применяйте правила из списка ниже, и вам не придется сталкиваться с вредителями.
- Регулярно осматривайте комнатные цветы на предмет повреждений. Не оставляйте без внимания мелкие точки и липкий налет;
- вовремя срезайте с цветка сухие стебли, листовые пластины, ведь такие части привлекают вредителей;
- пару раз в месяц устраивайте растениям теплый душ, предварительно закрыв грунт полиэтиленом;
- не расставляйте цветы слишком близко друг к другу;
- если летом цветы стоят на открытом балконе или лоджии, раз в месяц проводите профилактические опрыскивания.
Советы эксперта
Профессиональным мнением поделилась Елена Труновская:
"Секрет борьбы со щитовкой — в последовательных действиях. Первый шаг — это механическая очистка. Вредителя удаляют вручную ватным диском, смоченным в спиртовом, мыльном растворе или растворе инсектицида. Следующее действие — использование мыльного раствора или масла. Они лишают насекомых доступа к кислороду. Биопрепараты и химия уничтожат щитовку на всех стадиях развития, а профилактика не даст паразитам снова атаковать растение.
Из магазинных препаратов хочу посоветовать «Конфидор Экстра» — он действует так же, как «Актара», но дольше держится в тканях растения. Также можно использовать «Би-58». Это мощное средство, но токсичное, применяйте его с осторожностью. Обработку химией лучше проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Повторяйте через 7—10 дней, чтобы уничтожить молодые личинки.
Чтобы избежать повторных заражений, регулярно осматривайте новые покупки и цветы после зимовки. Изолируйте новичков на две недели, прежде чем ставить к остальным цветам. Кроме того, повышайте влажность воздуха. Щитовка, как и другие вредители, любит сухость, поэтому опрыскивайте листья, используйте увлажнитель или поддон с влажным керамзитом. Листья монстер, фикусов и цитрусовых обязательно протирайте влажной губкой".
Главное о щитовке на комнатных растения
Обобщим информацию из статьи для самых занятых цветоводов. Со щитовкой можно и нужно бороться сразу, как только вы обнаружили вредителя на комнатных растениях. Вот что необходимо сделать:
1. Не игнорируйте непонятные наросты на стебле и листовых пластинах вашего цветка. Если возникли подозрения, что его поразила щитовка, сразу же изолируйте растение от остальных.
2. Боритесь с вредителем комплексными методами. Сначала соберите насекомых вручную при помощи ватного диска или зубной щетки. Затем промойте цветок мыльным или масляным раствором. Если паразиты размножились — используйте магазинные препараты для опрыскивания и полива.
4. Проводите регулярные осмотры растений, отправляйте на двухнедельный карантин «зеленых новичков», своевременно удаляйте засохшие листья и устраивайте дождевание теплым душем.
Эксперты:
Елена Труновская, цветовод, руководитель питомника комнатных растений Mon Plant
Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»