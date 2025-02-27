Щитовка на комнатных растениях: как вовремя узнать и обезвредить опасное насекомое

Хороший эффект дает обработка хозяйственным или зеленым мылом. Разведите 100 г средства в 1 л воды и протирайте все надземные части растения мягкой тканью, смоченной в растворе. При этом аккуратно счищайте с листа взрослых щитовок и личинки, меняйте материал по мере загрязнения. Повторяйте процедуру через каждые четыре дня. Также можно протирать листья водкой или спиртом (70%) и чередовать обработки между собой.