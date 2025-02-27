Как выращивать рассаду лука-порея в домашних условиях

Часто садоводы спрашивают о том, можно ли выращивать рассаду лука-порея без пикировки. Можно, особенно если места в обрез на стеллажах с рассадой. Лично я выращиваю без пикировки, высаживаю на грядки после окончания заморозков, щедро вношу компост и золу, чтобы урожай был отменным. Изначально погружаю рассаду в борозды глубиной около 10 см, тогда по мере роста растения удобнее окучивать и белая часть лука будет больше. Обильно поливаю, высаживаю под вечер либо в пасмурную погоду и обязательно накрываю нетканым материалом поверх дуг, чтобы рассада быстрее прижилась и пошла в рост, — комментирует Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере».