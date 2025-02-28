Народные приметы на 1 марта 2025 года: что можно и нельзя делать в этот день

Не стоит в Ярилин день вспоминать прошлое, особенно плохое. Согласно поверьям, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, нужно избавиться от того, что уже ушло, и начать строить планы на будущее. В таком случае счастье и благополучие всегда будут рядом.