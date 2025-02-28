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Народные приметы на 1 марта 2025 года: что можно и нельзя делать в этот день

Почему нельзя ссориться и зачем 1 марта сжигать мусор в костре.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash / CC0

Согласно народному календарю, 1 марта отмечается Ярилин день. Ярило — бог солнца в древней славянской мифологии: до 1492 года в этот день на Руси отмечали начало нового года, а первые дни марта назывались Ярилиными днями.

Рассказываем, какие приметы есть на 1 марта 2025 года, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Приметы погоды 1 марта

В Ярилин день люди по погоде узнавали, какими будет весна и лето, а также чего стоит от природы ожидать от ближайших дней.

  • Если 1 марта ясная и теплая погода, значит, и вся весна такой будет.
  • В Ярилин день дует теплый ветер — будет дождливое лето, а если северный — лето будет холодным.
  • Если вороны громко каркают, значит, наступят холода.
  • В первый день весны потеплело — будут заморозки.
  • Предметы вдалеке кажутся больше, чем они есть на самом деле — к оттепели, снегу или дождю.
  • Густой туман в этот день предвещает ненастное лето.
  • Облака на большой высоте быстро летят — к хорошей погоде в ближайшем будущем.

Что можно делать 1 марта

Согласно поверьям, весна — время разгула нечистой силы. Поэтому наши предки придерживались различных ритуалов, чтобы избежать зла и отвадить нечистую силу от своей семьи.

Так, 1 марта, согласно народным приметам, нужно встать раньше и начать усердно работать. Считается, что в таком случае в семье будет нищеты не видать целый год. А чтобы быть сытым все двенадцать месяцев, в Ярилин день много ели.

Чтобы прибавить сил и подарить себе крепкое здоровье, наши предки обязательно ходили в баню. А в домах в этот день убирались, старые вещи выбрасывали и сжигали в костре. Делалось это для избавления от бед и печалей.

Также освещали жилище. С зажженными свечами обходили каждый угол или брызгали святой водой. Это являлось символом очищения и обновления дома.

Помимо прочего, Ярилин день благоприятен, чтобы копить деньги — если 1 марта отложить хотя бы небольшую сумму, средства будут накапливаться быстро и легко.

Что запрещено делать 1 марта

Запретов в первый день весны не меньше, чем ритуалов, которые обязательно соблюдали.

Так, ни в коем случае в Ярилин день нельзя заниматься рукоделием, так как с помощью нити можно запутать свою судьбу, а жизнь будет в дырах, как ткань.

1 марта нельзя ссориться, конфликтовать или распространять слухи. Считается, что первый день весны лучше провести в мире и согласии. Также важно простить своих обидчиков и попросить прощения у близких и друзей, которых раньше обидели.

Не стоит в Ярилин день вспоминать прошлое, особенно плохое. Согласно поверьям, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое, нужно избавиться от того, что уже ушло, и начать строить планы на будущее. В таком случае счастье и благополучие всегда будут рядом.

Помимо прочего, запрещается 1 марта сидеть дома в одиночестве. Лучше выйти на улицу и погреться под лучами весеннего солнца. Считается, что это принесет удачу.