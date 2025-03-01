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Народные приметы на 2 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

2 марта запоминайте сны и не сметайте со стола крошки. Еще больше примет в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Агентство «Москва»

2 марта все православные вспоминают двух святых — праведную старицу Мариамну Кикимору и великомученика Феодора Тирона.

На Руси Федор в сознании народа превратился в «тирана», который, согласно легенде, вовремя одумался и стал помогать людям. А вот почему Мариамну прозвали Кикиморой, история умалчивает. Изображали её в виде старухи маленького роста, считали женой домового или лешего.

Рассказываем, какие приметы есть на 2 марта 2025 года, что можно делать, а что запрещено.

Приметы погоды 2 марта

Со 2 марта связаны следующие приметы погоды:

  • облака плывут быстро и высоко — день будет ясный и без осадков;
  • какова погода в этот день, такова она будет и летом: если тепло — с июня по август будет жарко, а если холодно и ненастно — тепла не видать;
  • низкое атмосферное давление падает медленно, ветер переходит с юго-восточного на северо-восточный — к осадкам в течение одного-двух дней;
  • если после Крещения было потепление, то в этот день будет морозно;
  • кучевые черные облака с утра — к первому мартовскому дождю;
  • густой туман с утра предвещает холодный май.

Что можно делать 2 марта

Согласно поверьям, Кикимора делает пакости, чтобы выжить людей из дома. Считается также, что существо появляется в жилище перед смертью человека. Оно начинает плакать, привлекая беду.

Защита от Кикиморы есть. В народе считали, что выгнать из дома злую старуху можно с помощью можжевельника или отыскав вещь, которую подкинули ведьма или колдун, чтобы навлечь на семью несчастья. Если предмет сжечь, можно освободиться от этого проклятья.

Еще одна традиция в этот день — выпить холодную воду. Считается, что она очистит организм, выведет всю хворь и излечит душу.

Также считается, что сны в ночь на Федоров день вещие.

Что запрещено делать 2 марта

Существуют и плохие приметы, связанные с Федоровым днем.

Так, считается, что 2 марта нельзя покупать обувь, так как она принесет трудности и препятствия, которые будет сложно преодолеть. А чтобы еще и финансовые проблемы не привлечь, лучше отказаться от стрижки волос.

Нельзя ничего резать на обеденном столе 2 марта, потому что это может привести к ссоре. Также не рекомендуется смахивать с него хлебные крошки. Если ослушаться запрета, можно всю жизнь провести в нищете.

После захода солнца нельзя смотреться в зеркало, так как это время считается временем начала разгула нечистой силы.

Помимо прочего, нельзя передавать вещи через порог. Если это сделать, можно на себя 33 беды навлечь. Эта примета связана с древней традицией, когда было принято хоронить людей под порогом дома.