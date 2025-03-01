Народные приметы на 2 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

2 марта все православные вспоминают двух святых — праведную старицу Мариамну Кикимору и великомученика Феодора Тирона.
На Руси Федор в сознании народа превратился в «тирана», который, согласно легенде, вовремя одумался и стал помогать людям. А вот почему Мариамну прозвали Кикиморой, история умалчивает. Изображали её в виде старухи маленького роста, считали женой домового или лешего.
Рассказываем, какие приметы есть на 2 марта 2025 года, что можно делать, а что запрещено.
Приметы погоды 2 марта
Со 2 марта связаны следующие приметы погоды:
- облака плывут быстро и высоко — день будет ясный и без осадков;
- какова погода в этот день, такова она будет и летом: если тепло — с июня по август будет жарко, а если холодно и ненастно — тепла не видать;
- низкое атмосферное давление падает медленно, ветер переходит с юго-восточного на северо-восточный — к осадкам в течение одного-двух дней;
- если после Крещения было потепление, то в этот день будет морозно;
- кучевые черные облака с утра — к первому мартовскому дождю;
- густой туман с утра предвещает холодный май.
Что можно делать 2 марта
Согласно поверьям, Кикимора делает пакости, чтобы выжить людей из дома. Считается также, что существо появляется в жилище перед смертью человека. Оно начинает плакать, привлекая беду.
Защита от Кикиморы есть. В народе считали, что выгнать из дома злую старуху можно с помощью можжевельника или отыскав вещь, которую подкинули ведьма или колдун, чтобы навлечь на семью несчастья. Если предмет сжечь, можно освободиться от этого проклятья.
Еще одна традиция в этот день — выпить холодную воду. Считается, что она очистит организм, выведет всю хворь и излечит душу.
Также считается, что сны в ночь на Федоров день вещие.
Что запрещено делать 2 марта
Существуют и плохие приметы, связанные с Федоровым днем.
Так, считается, что 2 марта нельзя покупать обувь, так как она принесет трудности и препятствия, которые будет сложно преодолеть. А чтобы еще и финансовые проблемы не привлечь, лучше отказаться от стрижки волос.
Нельзя ничего резать на обеденном столе 2 марта, потому что это может привести к ссоре. Также не рекомендуется смахивать с него хлебные крошки. Если ослушаться запрета, можно всю жизнь провести в нищете.
После захода солнца нельзя смотреться в зеркало, так как это время считается временем начала разгула нечистой силы.
Помимо прочего, нельзя передавать вещи через порог. Если это сделать, можно на себя 33 беды навлечь. Эта примета связана с древней традицией, когда было принято хоронить людей под порогом дома.