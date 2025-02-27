Когда сажать нарциссы в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Весенняя посадка нарциссов менее предпочтительна, так как луковицы могут не успеть набрать силу для цветения. Однако если вы приобрели луковицы весной, посадите их как можно раньше, как только почва оттает. Цветение в этом случае может быть слабым или будет отложено на следующий год.