В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик

«Какого-то экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны. Ведь действительно положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны», — рассказала Позднякова.