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В Москве в начале весны ожидается экстремальное тепло, заявила синоптик

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Экстремальное тепло ожидается в Москве в самом начале весны, при этом в марте, апреле и мае температурный режим прогнозируется выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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Источник: © РИА Новости

«Какого-то экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны. Ведь действительно положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что сейчас все модели указывают на то, что в Москве температура воздуха и в марте, и в апреле, и в мае будет с температурным режимом выше климатической нормы.

«Но если в марте и апреле все-таки отдельные модели дают значительную аномалию, где-то плюс два-три градуса, то май хоть и тоже будет с температурой выше нормы, но всего на градус-полтора. Опять же это сегодняшнее видение процесса, и оно будет уточняться», — подчеркнула Позднякова.