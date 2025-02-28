Вильфанд спрогнозировал избыток осадков в трех округах России

«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков», — заявил Вильфанд в разговоре с ТАСС. Руководитель Гидрометцентра уточнил, что повышенное количество осадков ожидается на территории Западной Сибири, полуострова Таймыр, большой части Красноярского края и северных районов Урала.