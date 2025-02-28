Эксперты рассказали, какой силы ожидать магнитную бурю 28 февраля

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 28 февраля ожидается нестабильная геомагнитная обстановка.
Вероятность того, что магнитное поле Земли будет спокойным, составляет 29%, вероятность геомагнитных возмущений — 35%, а вероятность магнитных бурь — 36%.
Уровень геомагнитной активности в течение дня будет находиться на отметке 3,5−4 балла. Небольшой всплеск активности до 5 баллов произойдет в первой половине дня.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, магнитная буря возникла на фоне корональной дыры, возникшей на Солнце.
После обеда показатели вернутся к отметке в 3−4 балла, то есть к зеленому уровню, который считается безопасным и обычно не вызывает заметных последствий.