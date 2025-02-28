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Синоптик спрогнозировал теплую погоду в марте. Какая будет температура

Весна будет с опережением графика наступать на всей территории европейской части России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 49% 752 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

По словам синоптика, в Центральной России среднемесячная температура воздуха на 3−5 градусов превысит климатическую норму. Положительное отклонение температуры будет сохраняться на протяжении всего марта, а в отдельные дни погода удивит выдающимся теплом.

«Даже отметка +10 °C не будет казаться недосягаемой. Напомню, что ночная многолетняя норма для марта в Москве — около −5, дневная — около +1,5 °C. Очевидно, что будет на несколько градусов теплее», — прогнозирует синоптик.

Март будет сухим месяцем, ожидается дефицит осадков. Снежный покров, высота которого на конец февраля в столице составляет 3 см, исчезнет во второй декаде марта — на месяц раньше установленных сроков. А во второй половине марта может повеять апрельским теплом.

При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в начале весны в некоторые регионы придут 40-градусные морозы. Похолодание придет на Урал, на восток Ямало-Ненецкого автономного округа, на север Сибири, а также в Томскую и Иркутскую области. При этом бурного наступления весны по территории России Вильфанд не прогнозирует и отмечает, что потепление придет постепенно.

Начало весны будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 выше нормы. В апреле также ожидается температура на 3 выше многолетних значений метеостатистики.