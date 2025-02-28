Синоптик спрогнозировал теплую погоду в марте. Какая будет температура

При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в начале весны в некоторые регионы придут 40-градусные морозы. Похолодание придет на Урал, на восток Ямало-Ненецкого автономного округа, на север Сибири, а также в Томскую и Иркутскую области. При этом бурного наступления весны по территории России Вильфанд не прогнозирует и отмечает, что потепление придет постепенно.