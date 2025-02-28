Синоптик спрогнозировал теплую погоду в марте. Какая будет температура

По словам синоптика, в Центральной России среднемесячная температура воздуха на 3−5 градусов превысит климатическую норму. Положительное отклонение температуры будет сохраняться на протяжении всего марта, а в отдельные дни погода удивит выдающимся теплом.
«Даже отметка +10 °C не будет казаться недосягаемой. Напомню, что ночная многолетняя норма для марта в Москве — около −5, дневная — около +1,5 °C. Очевидно, что будет на несколько градусов теплее», — прогнозирует синоптик.
Март будет сухим месяцем, ожидается дефицит осадков. Снежный покров, высота которого на конец февраля в столице составляет 3 см, исчезнет во второй декаде марта — на месяц раньше установленных сроков. А во второй половине марта может повеять апрельским теплом.
При этом ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в начале весны в некоторые регионы придут 40-градусные морозы. Похолодание придет на Урал, на восток Ямало-Ненецкого автономного округа, на север Сибири, а также в Томскую и Иркутскую области. При этом бурного наступления весны по территории России Вильфанд не прогнозирует и отмечает, что потепление придет постепенно.
Начало весны будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 выше нормы. В апреле также ожидается температура на 3 выше многолетних значений метеостатистики.