Москвичам пообещали ливни и мокрый снег

Зима распрощается с Подмосковьем сухой и солнечной погодой. А начало весны будет хотя и теплым, но пасмурным и сырым, предсказала синоптик. За первые пять дней марта атмосферное давление в Москве понизится на 20 единиц вместе со сменой антициклона на глубокий циклон.