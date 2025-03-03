Народные приметы на 4 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные 4 марта вспоминают Архипа и Филимона. Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой же церкви был и Архип, которого убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.
Рассказываем, какие приметы есть на 4 марта.
Приметы погоды 4 марта 2025
С 4 марта связаны следующие приметы погоды:
- кругом снежные сугробы — трава еще не скоро зазеленеет;
- чайка пролетела — скоро ледоход начнется;
- луна на небе красная — к сырой, но теплой погоде утром;
- если птица над домом летает, значит, весна будет теплой;
- высокие сугробы говорят о том, что зима еще задержится;
- дождь в этот день предвещает половодье.
Что можно делать 4 марта 2025
На Архипа принято подавать милостыню и делать хорошие дела. Согласно народным приметам, чем больше добрых дел, тем благополучнее будет семья. Также обязательно пекли каравай и угощали друзей, родственников, путников и нищих.
В Архипов день провожали зиму небольшим застольем из оставшихся припасов. Считалось, что чем больше блюд хозяйка приготовит, то тем богаче жить семья будет.
Наши предки перед тем, как каравай съесть, его три раза поднимали над головой и просили высшие силы о помощи и защите.
Внутрь каравая «запекали» символы счастья и благополучия: клали монеты для богатства, украшали фигурками птиц, животных, детей, Солнца, Луны, звезд.
С хлебом связана еще одна примета. Считается, что если в этот день кого-то заболел, то под мышку ему клали ломоть. Если к утру он засох, то, согласно поверью, человек будет болеть долго и даже может умереть.
Хорошей приметой считается попросить что-то в долг, чтобы весна увидела, что у людей заканчиваются запасы и поскорее наступила.
Что запрещено делать 4 марта 2025
Существовали на Филимона запрещающие приметы.
Так, нельзя ходить в грязной одежде. В противном случае человека можно оклеветать, а избавиться от дурной славы будет очень сложно.
Ругаться и сквернословить 4 марта тоже нельзя. Считается, что иначе все плохое может утроиться. Также не стоит никому рассказывать о своих успехах и хвалиться — это череду неудач принесет.
Не разрешается выбрасывать мусор в окно. Согласно поверьям, через окна в дом заглядывают ангелы, которые за такое пренебрежение обязательно накажут.
Лучше не одалживать пустое ведро или посуду. Их следует вернуть полными, иначе человека ждет нужда.
Помимо прочего, не рекомендуется в этот день сидеть дома, чтобы вся весна потом мимо не прошла.