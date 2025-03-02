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Народные приметы на 3 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Почему нельзя ссориться и что надо запекать в каравай. Больше примет в нашем материале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Газета.Ру

Согласно народному календарю, 3 марта отмечается день Овсянки (Ярило с овсянкой). В этот день почитали птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла.

Рассказываем, какие приметы есть на 3 марта 2025 года, а также что можно делать, а что нельзя.

Приметы погоды 3 марта 2025

Согласно народным приметам, 3 марта можно предсказать погоду на ближайшие недели, а также весну и лето.

  • Облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде
  • Облачно в этот день — к дождливой весне
  • Если с утра сильный ветер поднимется, весна будет долгой и прохладной
  • Домашние животные ведут себя беспокойно, значит, стоит ожидать переменчивой и ветреной погоды
  • Туман в этот день предвещает дождливое лето
  • Алая заря — к снегопаду. О нем говорит и маленькое количество звезд на ночном небе

Что можно делать 3 марта 2025

Овсянка, небольшая птичка, стала символом этого дня благодаря своему оперению. Оно довольно редкое — лимонно-желтого цвета, поэтому ее быстро замечали. Поэтому 3 марта лучше надеть что-то желтое — на удачу.

С овсянкой связаны ритуалы и обряды, которые касались семьи и детей. Женщины, которые хотели родить ребенка, 3 марта шли к многодетным соседям, просили овсяную муку и пекли булочки.

Муж с женой делили выпечку пополам, а крошки обязательно отдавали птицам. По примете, чем больше пернатых прилетит, тем выше шанс, что в семье появится новорожденный.

Также считалось, что чем больше хозяйка приготовит еды, тем благополучнее будет год.

Что запрещено делать 3 марта 2025

Самый большой грех в Овсянку — уныние, грусть и ссоры. В народе говорят, что какое настроение 3 марта, таким оно и весь оставшийся год будет.

3 марта нельзя ходить в темных вещах. Считается, что в противном случае придется еще долго в трауре проходить. Поэтому следует надеть что-то светлое и яркое.

Еще один страшный грех в Овсянку — безделье. Важно усердно потрудиться. Тогда забот не будет весь год. Однако чинить вещи или выносить мусор не стоит — считалось, что так можно накликать болезням. Кроме этого, на 3 марта старались не играть свадьбы или закатывать шумные праздники — чтобы удачу не спугнуть.