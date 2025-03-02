Народные приметы на 3 марта 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Еще один страшный грех в Овсянку — безделье. Важно усердно потрудиться. Тогда забот не будет весь год. Однако чинить вещи или выносить мусор не стоит — считалось, что так можно накликать болезням. Кроме этого, на 3 марта старались не играть свадьбы или закатывать шумные праздники — чтобы удачу не спугнуть.