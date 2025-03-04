Народные приметы на 5 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Эта дата была известна как День Катыша. Православные чтили память епископа Льва Катанского, который жил на Сицилии в VIII веке. Также наши предки знали 5 марта как День Тимофея Весновея, который приносил к дверям тепло.
Приметы погоды 5 марта
Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 5 марта в 2025 году о погоде.
- Считалось, что, чем суше в этот день окажется погода, тем плодороднее стоит ожидать год.
- Ясное с западной стороны небо знаменовало скорый визит теплой погоды.
- Приход дождя указывал на скудность будущего урожая.
- Быстрое таяние снега вело за собой половодье.
- Вороны в вышине означали подготовку к метели.
- Гром с северным ветром сулил длительные морозы, а с южным — скорое потепление.
- После снега с дождем люди ожидали оттепель.
Что нужно делать 5 марта
В этот день обязательно следовало кататься с горок. Считалось, что к тому, кто уедет дальше всех, придет много счастья. Также наши предки 5 марта пекли колобки на коровьем масле.
Кроме того, для призыва благополучия люди крали у кузнецов тлеющие угольки и относили добычу в поле. А чтобы привлечь в дом прибыль, следовало выбросить изношенную обувь. При этом во избежание проблем с кожей, советовалось вытираться только вчерашними полотенцами.
Что запрещено делать 5 марта
В этот день не рекомендовалось смотреть на небо, чтобы случайно не заметить падающую звезду, иначе считалось, что вскоре настигнет смерть. А замужним не советовалось даже стоять на открытой местности вечером, чтобы нечисть не прогнала супруга из брачного ложа.
Также матери ни в коем случае 5 марта не целовали новорожденных, чтобы не накликать на малышей неприятности. Кроме того, воспрещалось в этот день раскидываться обещаниями — был велик был шанс их не сдержать.
Дамы старались не завивать волосы, чтобы о них не распускали слухи, а мужчины — не бриться, боясь приближения финансовых проблем. Также в домах воспрещалось греметь ведрами, дабы не призвать мелкие пакости, а на участках — сеять растения, чтобы те уродились неслабыми.