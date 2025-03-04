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Народные приметы на 5 марта 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

С давних пор на Руси люди из самых лучших побуждений покорно соблюдали советы примет. Народ полагал, что так беда минует стороной, а счастье, напротив, постучится в двери. Поэтому родители ответственно передавали все знания о суевериях детям. Окунемся в мир примет на 5 марта.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Зимние плоды клена — двукрылатки
Источник: Freepik

Эта дата была известна как День Катыша. Православные чтили память епископа Льва Катанского, который жил на Сицилии в VIII веке. Также наши предки знали 5 марта как День Тимофея Весновея, который приносил к дверям тепло.

Приметы погоды 5 марта

Погрузимся в суеверия на Руси с народных примет на 5 марта в 2025 году о погоде.

  • Считалось, что, чем суше в этот день окажется погода, тем плодороднее стоит ожидать год.
  • Ясное с западной стороны небо знаменовало скорый визит теплой погоды.
  • Приход дождя указывал на скудность будущего урожая.
  • Быстрое таяние снега вело за собой половодье.
  • Вороны в вышине означали подготовку к метели.
  • Гром с северным ветром сулил длительные морозы, а с южным — скорое потепление.
  • После снега с дождем люди ожидали оттепель.

Что нужно делать 5 марта

В этот день обязательно следовало кататься с горок. Считалось, что к тому, кто уедет дальше всех, придет много счастья. Также наши предки 5 марта пекли колобки на коровьем масле.

Кроме того, для призыва благополучия люди крали у кузнецов тлеющие угольки и относили добычу в поле. А чтобы привлечь в дом прибыль, следовало выбросить изношенную обувь. При этом во избежание проблем с кожей, советовалось вытираться только вчерашними полотенцами.

Что запрещено делать 5 марта

В этот день не рекомендовалось смотреть на небо, чтобы случайно не заметить падающую звезду, иначе считалось, что вскоре настигнет смерть. А замужним не советовалось даже стоять на открытой местности вечером, чтобы нечисть не прогнала супруга из брачного ложа.

Также матери ни в коем случае 5 марта не целовали новорожденных, чтобы не накликать на малышей неприятности. Кроме того, воспрещалось в этот день раскидываться обещаниями — был велик был шанс их не сдержать.

Дамы старались не завивать волосы, чтобы о них не распускали слухи, а мужчины — не бриться, боясь приближения финансовых проблем. Также в домах воспрещалось греметь ведрами, дабы не призвать мелкие пакости, а на участках — сеять растения, чтобы те уродились неслабыми.