Вильфанд спрогнозировал морозы на большей части РФ в начале марта

«В первые дни марта в Краснодарском крае ожидается по-настоящему очень холодная погода: календарная весна в 2025 году начинается с севера страны. В Волгоградской и Ростовской областях температура будет на 7−9 градусов ниже нормы, значения составят от минус 17 до минус 21 градуса, трескучий мороз на юге европейской [части] России. В Калмыкии будет 11 — 16 ниже 0, что на 7 — 10 градусов ниже нормы, в Астраханской области — на 7 градусов ниже нормы и минимальная температура будет около минус 15 ночью в течение выходных. В Краснодарском крае температура будет на 5 — 8 градусов ниже нормы с 1 по 3 марта и минимальные значения будут около 10−11 градусов морозов, потом начнется повышение температуры, в Крыму тоже отрицательное значение ночью, во второй половине недели будет повышаться температура, но все равно дойдет до 2 градусов ниже нормы», — сказал он.
Вильфанд подчеркнул, что в Северо-Кавказском федеральном округе во всех субъектах температура в первые три дня марта будет на 5 — 13 градусов ниже нормы, преимущественное минимальное значение составит минус 10−16 градусов, в центральных районах Ставропольского края, Дагестане и Карачаево-Черкесии — до 19 морозов.
«На Урале очень холодно, в Ямало-Ненецком автономном округе в течение всей пятидневки марта будут трескучие морозы с температурой на 7 — 13 градусов ниже нормы — до минус 31 — 38. И холоднющая погода в северной половине Сибирского федерального округа, в целом по всей Сибири аномалия температуры отрицательная, но наиболее интенсивная — на Таймыре, в Эвенкии, в Туруханском крае — на 10 — 17 градусов ниже нормы и температура будет от минус 35 до минус 55 градусов. В Иркутской области тоже минус 36 — 40 градусов, что на 10 — 13 градусов ниже нормы. И связано это с тем, что в тылу циклона врывается воздух прямо с самого полюса», — привел метеоролог.
По его словам, на Дальнем Востоке, а именно на Чукотке температура будет на 7 — 8 градусов ниже нормы — до минус 38 — 40 градусов, в Якутии — на 10 — 15 градусов ниже нормы в течение первой пятидневки марта, показатель составит минус 43 — 48 градусов. Даже в южных районах округа зафиксируются отрицательные аномалии: в Забайкалье, Бурятии и Амурской области — до минус 35 — 40 градусов, в Хабаровском крае — около минус 32 — 37, что на 7 — 11 градусов ниже нормы. В Еврейской автономной области и Приморском крае температура будет на 7 — 8 градусов ниже нормы, морозы будут доходить до минус 26 — 27 градусов. «Так что видите, на большей части территории трещат морозы», — подчеркнул метеоролог.