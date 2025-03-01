Вильфанд спрогнозировал морозы на большей части РФ в начале марта

«В первые дни марта в Краснодарском крае ожидается по-настоящему очень холодная погода: календарная весна в 2025 году начинается с севера страны. В Волгоградской и Ростовской областях температура будет на 7−9 градусов ниже нормы, значения составят от минус 17 до минус 21 градуса, трескучий мороз на юге европейской [части] России. В Калмыкии будет 11 — 16 ниже 0, что на 7 — 10 градусов ниже нормы, в Астраханской области — на 7 градусов ниже нормы и минимальная температура будет около минус 15 ночью в течение выходных. В Краснодарском крае температура будет на 5 — 8 градусов ниже нормы с 1 по 3 марта и минимальные значения будут около 10−11 градусов морозов, потом начнется повышение температуры, в Крыму тоже отрицательное значение ночью, во второй половине недели будет повышаться температура, но все равно дойдет до 2 градусов ниже нормы», — сказал он.