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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 43% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: AP 2024

Эпицентр находился в 375 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают порядка 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 151 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.