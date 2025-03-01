В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Эпицентр находился в 375 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают порядка 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 151 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 375 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают порядка 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 151 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.