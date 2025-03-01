Яблоки — круглый год. Агроном — о том, какие сорта выбрать для сада

Что касается сортов с более поздними сроками созревания, то Симиренко я бы не рекомендовал, так как он подвержен парше, и потребуется регулярная обработка каждые 8−10 дней. Это утомительно. Лучше обратить внимание на Ред Делишес — он очень вкусный и отлично хранится до Нового года. Пинова тоже хороша, ее плоды лежат до месяца. Они красивые внешне, а мякоть белая, сочная. Обязательно рекомендую попробовать Пинк Леди. Еще выделю Галу и Фуджи.