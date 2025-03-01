Яблоки — круглый год. Агроном — о том, какие сорта выбрать для сада

Мы поговорили с агрономом Сергеем Будановым о том, какой сорт самый вкусный и как магазины хранят яблоки.
Полгода урожай
Татьяна Захарова, «АиФ-Юг»: Сколько лет может плодоносить яблоня?
Сергей Буданов: Срок жизни дерева определяется не возрастом, а уходом. На стволе есть однолетние, двухлетние и трехлетние ветки. Четырехлетние побеги необходимо удалять, оставляя шип длиной 5−7 см, из которого затем появятся новые однолетние побеги. При правильном уходе, включая полив и подкормку, яблоня может жить 45−50 лет. В мире известны случаи, когда другие плодовые деревья, например, груши плодоносили еще дольше — свыше 100 лет. Так что все зависит от ухода, который требует много затрат.
— Какие сорта яблок лучше взять для посадки на даче?
— Выбирайте технологичные сорта, которые устойчивы к болезням, таким как парша. Это избавит от необходимости часто обрабатывать и защитит ваш урожай. Обратите внимание на виды, которые хорошо хранятся. Это позволит вам долго наслаждаться свежими яблоками. Подберите набор сортов так, чтобы можно было собирать плоды с начала лета до поздней осени. Например, можно начать с Женевы Эрли, этот сорт начинает плодоносить одним из первых — в начале июля.
Что касается сортов с более поздними сроками созревания, то Симиренко я бы не рекомендовал, так как он подвержен парше, и потребуется регулярная обработка каждые 8−10 дней. Это утомительно. Лучше обратить внимание на Ред Делишес — он очень вкусный и отлично хранится до Нового года. Пинова тоже хороша, ее плоды лежат до месяца. Они красивые внешне, а мякоть белая, сочная. Обязательно рекомендую попробовать Пинк Леди. Еще выделю Галу и Фуджи.
— А какие сорта самые крепкие, хорошо переживают транспортировку?
— Сбор любых яблок требует внимательности и аккуратности. Плоды нельзя просто рвать — их нужно осторожно снимать с ветки, не сжимая, чтобы не повредить. Крепкие сорта, типа «Фуджи» или «Симиренко», аккуратно высыпают в ведро, остальные, такие как «Голден», «Айдаред» или летние нужно укладывать одно к одному. Иначе через 15−20 минут могут появиться темные пятна, которые со временем станут коричневыми. Эти повреждения невозможно устранить.
Секреты «долголетия»
— Есть мнение, что яблоки в магазинах покрывают воском или химическим веществом, чтобы они дольше оставались свежими. Это так?
— В России практически никто не использует подобные методы. Это делают зарубежные компании и страны, которые поставляют фрукты в Россию. Обработка нужна для длительного хранения и транспортировки.
Однако существует другой метод, который действительно помогает продлить срок хранения яблок — это обработка газом. Препарат был изобретен нашим ученым в 1956 году, но позже его разработка была забыта. В начале 2000-х годов Всероссийский НИИ садоводства им. И. В Мичурина совместно с Российским химико-технологическим университетом возобновили исследования, и началось производство средства.
Обработка проводится следующим образом: готовится раствор, из него выделяется газ, который распространяется по камере с помощью вентилятора. Газ покрывает каждое яблоко, благодаря этому блокируется процесс старения фрукта. Это позволяет плодам оставаться свежими и сочными на протяжении года. Такой безопасный и эффективный способ хранения используется в современных хранилищах.
Некоторые сорта, например, Ренет Симиренко и Гренни Смит, подвержены поражению в течение первых месяцев после сбора урожая. Без такой защиты до 50% яблок может испортиться: их кожица станет коричневой, и фрукты утратят товарный вид.