В Москве дневная температура достигнет плюс 6 градусов в конце следующей недели

По его словам, постепенно аномалия температуры начнет повышаться. В субботу показатель превысит норму на 1 градус, в воскресенье — на 1,5, в понедельник — на 2,5, во вторник и среду — на 3 градуса. «Дальше на 3,5 градуса, не бурный прогресс. Трудно говорить о том, что это очень теплая погода, преимущественно облачная, с осадками, и ветерок уже появится 5−10 м/с. Это не весенняя еще погода, потому что весна еще впереди конечно», — заключил метеоролог.