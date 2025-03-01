В Москве дневная температура достигнет плюс 6 градусов в конце следующей недели

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Постепенное повышение температуры в Московском регионе приведет к тому, что в конце недели дневной показатель может достичь отметки в плюс 6 градусов. Однако весна еще впереди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В последние дни следующей недели, с пятницы по воскресенье, ночные температуры будут отрицательными — около минус 1−6 градусов. Дневные температуры примерно такие: плюс 1−5, даже не исключено, что и плюс 6 будет», — сказал он.
По его словам, постепенно аномалия температуры начнет повышаться. В субботу показатель превысит норму на 1 градус, в воскресенье — на 1,5, в понедельник — на 2,5, во вторник и среду — на 3 градуса. «Дальше на 3,5 градуса, не бурный прогресс. Трудно говорить о том, что это очень теплая погода, преимущественно облачная, с осадками, и ветерок уже появится 5−10 м/с. Это не весенняя еще погода, потому что весна еще впереди конечно», — заключил метеоролог.