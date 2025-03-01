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В горах Кабардино-Балкарии объявили высокую опасность схода лавин

В региональном управлении МЧС сообщили, что такие погодные условия сохранятся до 2 марта.

Сейчас в Ричмонде: +6° 4 м/с 65% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: МЧС РФ

НАЛЬЧИК, 1 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют высокую опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии до 2 марта. Информацию об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 1 марта до 18:00 2 марта в горах высокая лавинная опасность», — говорится в сообщении.

Высокая вероятность схода снежных масс сохраняется в регионе по причине обильных снегопадов, выпавших в конце зимы в горах и переменчивые температурные режимы.

В ГУ МЧС региона рекомендуют туристам при высоком риске схода лавин кататься только на размеченных трассах и внимательно следить за изменениями погоды.