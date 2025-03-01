Как в тропиках: какие экзотические растения можно вырастить в домашних условиях

Не только красивые, но еще и полезные в быту растения — цитрусовые. Лимоны, мандарины растут в субтропиках. Они отличаются тем, что им нужна прохладная зимовка. Но надо учесть одну вещь: чтобы лимон, мандарин или любое другое цитрусовое дерево начало плодоносить, его нужно привить. Если мы попытаемся вырастить их из косточки, завязи будут отваливаться. А если плоды и вырастут, будут невкусными, дикими.