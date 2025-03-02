Осталась только надежда. Чем обернется для России аномальная зима-2025

«Остается надеется на лучшее, но готовиться к худшему, — предупреждает эксперт. — Постепенный сход снега и поднятие столбиков термометра в Краснодарском крае, сохранение планомерного движения к плюсу в Центральной России — это относительно комфортный вариант и для человека, и для природы. Умеренный снежный покров с отсутствием аномальных заморозков — также приемлемый исход, не сулящий катастрофы. Все другие сценарии — это путь к “крайним точкам” прогнозов, и там хороших исходов не предвидится. На развитие ситуации может повлиять слишком много переменных факторов, досконально проанализировать положение дел не под силу даже самым компетентным экспертам. Если в все будет развиваться по неблагоприятному сценарию, мы даже о геополитике забудем — станет просто не до нее, появятся совсем другие проблемы и вопросы, которые потребуют незамедлительных ответов и решений. Просто чтобы выжить».