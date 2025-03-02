Осталась только надежда. Чем обернется для России аномальная зима-2025

Потеря значительной части урожая, серьезные засухи и лесные пожары летом, резкое снижение качества питьевой воды — вот лишь несколько последствий аномальной зимы 2024/2025 годов, с которыми мы можем столкнуться уже в самое ближайшее время, сообщил aif.ru основатель и гендиректор экологического сервиса «Сохрани лес», резидент Сколково Андрей Хорошилов.
Путаница вышла
Теплая и почти бесснежная зима в Центральной России — средняя температура января в столице оказалась на 6 градусов выше многолетней нормы — климатически «компенсирована» небывалой стужей в Краснодарском крае, объясняет Хорошилов. Например, в Армавире 22 февраля столбики термометров опустились до отметки в −19,9 градусов, побив рекорд 1954 года — тогда там было −16 градусов.
«Если такие внезапные рокировки будут регулярными, то мы рискуем столкнуться с размытием самого понятия климатической нормы, — констатирует эксперт. — Сейчас остается только надеется на постепенное потепление во всех регионах без новых метеорекордов, это единственный сценарий, при котором потери сельского хозяйства от аномальной зимы будут минимальными. Если же вслед за повышением температуры снова придут морозы, особенно без сильных снегопадов, мы потеряем большую часть урожая озимых. Это не сулит не просто очередной виток инфляции и рост цен на все в магазинах, — возможны даже локальные продовольственные кризисы. Корневые системы растений начинают “просыпаться”, и экстремальное обморожение без консервации нормальной температуры у корней за счет снежной шапки может оказаться фатальным».
Водный передел
Талый снег — естественный источник наполнения рек и озер, напоминает Хорошилов. Если его выпало мало, значит, водохранилища недополучат необходимый объем, весной их не смогут заполнить до необходимых отметок. Почва тоже окажется без достаточного увлажнения, что создаст отличные условия для распространения природных пожаров.
«Обмеление рек, озер и не заполненные до нужных отметок водохранилища — огромная проблема для сельского хозяйства, на орошении придется экономить, значит, урожай будет меньше, а цены на продукты в последствии — выше, — объясняет эксперт. — Пострадают и города — качество водопроводной воды снизится. Возможны проблемы с водозабором, особенно там, где он устроен близко к поверхности при нормальном уровне воды».
Еще одна опасность — реагенты. Их все равно использовали в этой зимой в городах и на дорогах. В бесснежные зимы они концентрируются в более ограниченных пространствах водных экосистем. Регулярный вывоз снега, даже пропитанного реагентами, позволяет отчасти решить эту проблему, снизить концентрацию вредных веществ.
«Безусловно, очистительные станции делают свое дело, но концентрация солей на кубометр воды в этом году будет значительно выше, ведь реки и озера столкнулись с нехваткой “возобновляемых ресурсов” от тающего снега, — уверен Хорошилов. — Это вызовет дополнительную нагрузку на очистные сооружения: справятся ли коммунальные системы — вопрос открытый».
Что делать?
«Остается надеется на лучшее, но готовиться к худшему, — предупреждает эксперт. — Постепенный сход снега и поднятие столбиков термометра в Краснодарском крае, сохранение планомерного движения к плюсу в Центральной России — это относительно комфортный вариант и для человека, и для природы. Умеренный снежный покров с отсутствием аномальных заморозков — также приемлемый исход, не сулящий катастрофы. Все другие сценарии — это путь к “крайним точкам” прогнозов, и там хороших исходов не предвидится. На развитие ситуации может повлиять слишком много переменных факторов, досконально проанализировать положение дел не под силу даже самым компетентным экспертам. Если в все будет развиваться по неблагоприятному сценарию, мы даже о геополитике забудем — станет просто не до нее, появятся совсем другие проблемы и вопросы, которые потребуют незамедлительных ответов и решений. Просто чтобы выжить».