Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Камчатке фиксируют парогазовый шлейф от вулкана Кизимен

Последнее извержение вулкана происходило в 2010—2013 годах.

Сейчас в Ричмонде: 4 м/с 42% 760 мм рт. ст. +4°

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Ученые зафиксировали мощный парогазовый шлейф на высоте 3,4 км над уровнем моря от вулкана Кизимен в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Мощный парогазовый шлейф на высоте 3,4 тыс. м над уровнем моря направлен на северо-запад», — говорится в сообщении. На западном склоне вулкана фиксируют активную фумаролу — трещина, которая может стать источником горячих газов.

Последние извержения вулкана Кизимен произошли в 1928—1929 и 2010−2013 годах.