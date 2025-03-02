На Камчатке фиксируют парогазовый шлейф от вулкана Кизимен

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Ученые зафиксировали мощный парогазовый шлейф на высоте 3,4 км над уровнем моря от вулкана Кизимен в Камчатском крае. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«Мощный парогазовый шлейф на высоте 3,4 тыс. м над уровнем моря направлен на северо-запад», — говорится в сообщении. На западном склоне вулкана фиксируют активную фумаролу — трещина, которая может стать источником горячих газов.
Последние извержения вулкана Кизимен произошли в 1928—1929 и 2010−2013 годах.