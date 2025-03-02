Россиянам назвали растения, за выращивание которых можно угодить в тюрьму

«В каждом из этих растений содержатся наркотические и/или психотропные вещества. В списке не только широко известные мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трёхцветная, роза гавайская
По её словам, также нельзя выращивать турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей. Для многих дачников эти цветы покажутся безобидными, но это далеко не так. Леонова добавила, что если на даче или придомовой территории обнаружат растение из указанного списка, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трёх до пяти тысяч рублей. А вот выращивание растений в особо крупном размере грозит реальным тюремным сроком до восьми лет.
А ранее россиянам назвали главные дачные тренды 2025 года. По словам эксперта, для этого людям необходимо выбирать для посадки сорта и гибриды, устойчивые к изменениям климата.