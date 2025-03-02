Россиянам назвали растения, за выращивание которых можно угодить в тюрьму

По её словам, также нельзя выращивать турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей. Для многих дачников эти цветы покажутся безобидными, но это далеко не так. Леонова добавила, что если на даче или придомовой территории обнаружат растение из указанного списка, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от трёх до пяти тысяч рублей. А вот выращивание растений в особо крупном размере грозит реальным тюремным сроком до восьми лет.