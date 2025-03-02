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Жителей Южного берега Крыма предупредили об ухудшении погоды

Обильные осадки в виде снега могут привести к ухудшению дорожной обстановки и затруднению движения, подчеркнули в Крымавтодоре.

Сейчас в Ричмонде: -2° 8 м/с 43% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Снег ожидается в районе Алушты и Ялты в Республике Крым, жителей предупредили об ухудшении дорожной обстановки, сообщается в Telegram-канале Крымавтодора.

«Сегодня, 2 марта, с 18:00 мск в районе Алушты и Ялты ожидаются обильные осадки в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки и затруднению движения. Водителям настоятельно рекомендуется заранее планировать маршруты, особенно с учетом большого количества отдыхающих в этом районе и быть внимательными на дорогах», — говорится в сообщении.

Сотрудники дорожной службы продолжают мониторить ситуацию и обеспечивают безопасность на дорогах.

Как сообщается на сайте крымского гидрометцентра, в воскресенье днем на территорию Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронт: местами пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 м/с. Ночные температуры составят минус 4−9 градусов, на южном побережье до минус 2 градусов, днем плюс 2−7 градусов, в горах до минус 5 градусов.