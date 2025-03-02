Жителей Южного берега Крыма предупредили об ухудшении погоды

«Сегодня, 2 марта, с 18:00 мск в районе Алушты и Ялты ожидаются обильные осадки в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки и затруднению движения. Водителям настоятельно рекомендуется заранее планировать маршруты, особенно с учетом большого количества отдыхающих в этом районе и быть внимательными на дорогах», — говорится в сообщении.