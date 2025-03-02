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В рыболовецком районе Камчатки закрыли дорогу до аэропорта

Решение принято из-за непогоды.

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Источник: AP 2024

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. Движение по дороге от «Рыбоконсервного завода — 66» до аэропорта Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района ограничено из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«По информации КГКУ “Камчатуправтодор”, вечером 2 марта ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге местного значения “Рыбоконсервный завод — 66” — аэропорт Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа. Дорогу закрыли в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром. Скопления автотранспорта на трассе нет», — говорится в сообщении.

Усть-Камчатский муниципальный район находится на востоке Камчатки, где работают несколько крупных рыбоперерабатывающих предприятий.