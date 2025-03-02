В рыболовецком районе Камчатки закрыли дорогу до аэропорта

«По информации КГКУ “Камчатуправтодор”, вечером 2 марта ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге местного значения “Рыбоконсервный завод — 66” — аэропорт Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа. Дорогу закрыли в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром. Скопления автотранспорта на трассе нет», — говорится в сообщении.