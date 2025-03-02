В Москве первый день весны стал самым теплым за последние 100 лет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первый день весны вошел в пятерку самых теплых среди показателей для 1 марта в Москве за последние 100 лет. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«Этот день в Москве вошел в число 5 самых теплых в текущем столетии, и в число 10 самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений, которые на метеостанции ТСХА (Тимирязевская сельскохозяйственная академия — прим. ТАСС) ведутся с 1879 года» — говорится в сообщении.
По словам синоптика, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 4,9 градуса, на ТСХА плюс 5,1 градуса, на Балчуге — плюс 5,6 градуса.