Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Москве первый день весны стал самым теплым за последние 100 лет

На ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 4,9 градуса, на ТСХА плюс 5,1 градуса, на Балчуге — плюс 5,6 градуса.

Сейчас в Ричмонде: -2° 8 м/с 43% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: Freepik

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первый день весны вошел в пятерку самых теплых среди показателей для 1 марта в Москве за последние 100 лет. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Этот день в Москве вошел в число 5 самых теплых в текущем столетии, и в число 10 самых теплых за всю историю инструментальных наблюдений, которые на метеостанции ТСХА (Тимирязевская сельскохозяйственная академия — прим. ТАСС) ведутся с 1879 года» — говорится в сообщении.

По словам синоптика, на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 4,9 градуса, на ТСХА плюс 5,1 градуса, на Балчуге — плюс 5,6 градуса.