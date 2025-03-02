Чек-лист для дачника. Чаплин составил список дел на участке в марте

1. Осмотрите участок, оцените состояние дома, сараев, бани и других построек, забора, инженерных коммуникаций, проверьте водостоки. Зимой снег со льдом могли повредить их. Пока нет листвы и травы любые проблемы проще заметить и устранить. Участок может быть залит талыми водами, или появятся промоины — с этими проблемами тоже надо разобраться прежде, чем браться за все остальное.