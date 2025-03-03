Вильфанд: выпадающие на юге России осадки важны для озимых культур

«3 и 4 марта в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, который будет переходить в дождь. Неблагоприятно и в Крыму — там осадки в виде дождя, мокрого снега, который будет переходить в снег, а также прогнозируются отложение мокрого снега, гололедное явление. Осадки эти в принципе очень важны для будущего, для озимых культур, поэтому хоть это неблагоприятная погода, гололедное-изморозивое отложение, осадки во всех трех фазах, но для озимых они очень важны», — сказал он.
По прогнозу, в Калмыкии и Северо-Кавказских республиках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской республике также пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, гололедно-изморозивое отложение, ветер усилится до 15−22 м/с. «А 5 марта в регионах повсеместно будут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, гололедно-изморозевое явление», — уточнил он.
Неспокойно будет в ближайшие дни и на севере Центрального федерального округа, в Костромской и Ярославской областях прогнозируются мокрый снег, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега.
На побережье Сахалина в начале недели ветер может достигать 25−26 м/с, пройдет снег. В Башкортостане в среду прогнозируется снег, гололед, метель, ветер до 20 м/с.