Вильфанд: выпадающие на юге России осадки важны для озимых культур

«3 и 4 марта в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, который будет переходить в дождь. Неблагоприятно и в Крыму — там осадки в виде дождя, мокрого снега, который будет переходить в снег, а также прогнозируются отложение мокрого снега, гололедное явление. Осадки эти в принципе очень важны для будущего, для озимых культур, поэтому хоть это неблагоприятная погода, гололедное-изморозивое отложение, осадки во всех трех фазах, но для озимых они очень важны», — сказал он.