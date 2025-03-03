Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: выпадающие на юге России осадки важны для озимых культур

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Осадки, выпадающие на юге европейской России, являются важным фактором для озимых культур, в ближайшее время в регионе прогнозируется сильный снег. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

«3 и 4 марта в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, который будет переходить в дождь. Неблагоприятно и в Крыму — там осадки в виде дождя, мокрого снега, который будет переходить в снег, а также прогнозируются отложение мокрого снега, гололедное явление. Осадки эти в принципе очень важны для будущего, для озимых культур, поэтому хоть это неблагоприятная погода, гололедное-изморозивое отложение, осадки во всех трех фазах, но для озимых они очень важны», — сказал он.

По прогнозу, в Калмыкии и Северо-Кавказских республиках Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской республике также пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, гололедно-изморозивое отложение, ветер усилится до 15−22 м/с. «А 5 марта в регионах повсеместно будут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, гололедно-изморозевое явление», — уточнил он.

Неспокойно будет в ближайшие дни и на севере Центрального федерального округа, в Костромской и Ярославской областях прогнозируются мокрый снег, гололедно-изморозевое отложение, налипание мокрого снега.

На побережье Сахалина в начале недели ветер может достигать 25−26 м/с, пройдет снег. В Башкортостане в среду прогнозируется снег, гололед, метель, ветер до 20 м/с.