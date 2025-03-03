Лучшие сорта томатов для открытого грунта: топ-10 самых вкусных и сочных плодов

— У начинающего садовода может возникнуть вопрос: а есть ли вкусовые различия при выращивании в открытом грунте и теплице одних и тех же сортов? Здесь важно отметить, что вкус помидоров зависит от количества солнечных дней при их созревании. Если плоды находятся в тени или вторая половина лета выдалась пасмурной, они будут с кислинкой независимо от того, растут они укрытыми или нет. В случае пасмурных дней вкусовые качества помидоров, выращенных в теплице, могут быть лучше грунтовых, так как там все же немного теплее.