Клубника — вкусная и полезная ягода, которую любят многие. На самом деле это садовая земляника, а название «клубника» появилось из-за того, что ягода похожа на шар (от старославянского «клуб»). Для получения хорошего урожая нужно знать, как выращивать рассаду клубники в домашних условиях. В этой статье мы расскажем об уходе за рассадой и покажем, как получить крепкие и здоровые растения.
Как выбрать семена клубники для посадки
Некоторые сорта садовой земляники созревают в конце июня или начале июля, другие плодоносят все лето (ремонтантная клубника). Эта ягода бывает ранней, средней и поздней, а еще различается по размеру (крупноплодная и мелкоплодная), цвету (алая, красная, белая, желтоватая), вкусу (например, ананасовый или с кислинкой) и форме (конусообразная, круглая, сердцевидная
При выборе семян клубники нужно обратить внимание на ряд рекомендаций.
Используйте сорта, подходящие для определенных районов, адаптированные к климату и внешним условиям, а также включенные в Государственный реестр сортов и гибридов (районированный сортимент).
Выбирайте сортовую или гибридную клубнику. Сортовая получается после переопыления других сортов: в первый год был гибрид, с него собрали плоды и семенной материал, отобрали тот, что повторяет сортовые свойства, затем снова вырастили ягоды и собрали семена с хороших плодов. Таким образом сортовые свойства постепенно закрепились. Гибридная клубника представляет собой растение, полученное из переопыления двух разных сортов. Надпись F1 на пакете с семенами означает гибрид первого поколения, пример гибрида — земклуника. Сортовая и гибридная клубника различаются по лежкости, вкусу, урожайности, устойчивости к разным погодным условиям, восприимчивости к заболеваниям, долговечности (количество сезонов плодоношения).
Определитесь с характером плодоношения: ремонтантная (плодоносит несколько раз за сезон) и неремонтантная (требует меньшего ухода).
Выберете оптимальный срок созревания: ранний, средний, поздний.
Определите оптимальное количество семян для посева, учитывая, что расстояние между рядами должно быть около 90 см, а между кустами достаточно оставить 30—40 см.
Важно: если вы решили сами собрать семенной материал, а не покупать в магазине, хранить его лучше всего в бумажных пакетах или банках, на которых подписаны названия и даты сбора семян. При этом стоит помнить, что через четыре года семена клубники потеряют всхожесть.
У выращивания садовой земляники из семян есть свои плюсы:
более разнообразен выбор сортов, можно посеять разную клубнику, а потом получать урожай в разные периоды лета;
если самим собирать семена, а не покупать, то такой посевной материал будет гораздо дешевле;
удобнее регулировать сроки высадки рассады, учитывая местный климат;
можно с самого начала спланировать выращивание любимого сорта или гибрида, быть уверенным в качестве рассады, получить хороший урожай.
При этом нужно помнить, что не все сорта передают ценные свойства будущему поколению через посев семян на рассаду. С гибридной клубники собирать семена и вовсе не стоит, так как они не будут содержать качеств родительских растений, а значит, хорошего урожая не получится.
Сроки посадки семян клубники на рассаду по лунному календарю
Лунный календарь предоставляет информацию о благоприятных и неблагоприятных днях для посадки рассады клубники. Кроме учета фаз Луны в определенных знаках зодиака, не стоит забывать и о климатических особенностях. К примеру, в северных регионах почва прогревается позже, чем в южных и в центральной части России.
|Регион страны
|Когда сажать
|Средняя полоса (с Подмосковьем)
|Февраль — март
|Север
|Апрель — май
|Юг
|Январь — март
|Сибирь, Урал
|Март — апрель
|Ленинградская область
|Февраль — март
|Месяц
|Благоприятные дни
|Январь
|2—11
|Февраль
|1—10, 14, 20—22
|Март
|2—13, 18—21, 31
|Апрель
|1—10, 16—18, 28, 30
|Май
|1—10, 29—31
Как подготовить почву для посадки семян клубники
Чаще всего садовую землянику размножают усами или делением куста. Но при этом молодым растениям передаются болезни от взрослых кустов, а ягоды мельчают, становятся менее вкусными. Изменить ситуацию можно выбором здорового посадочного материала. А получить его лучше всего из семян, которые затем превратятся в рассаду.
Перед посадкой нужно не только приготовить и обеззаразить емкости, но и выбрать правильный грунт. Это важно, так как для здоровых и крепких саженцев нужна богатая полезными элементами почва.
Можно купить готовый грунт для рассады или приготовить его самостоятельно. В качестве покупной почвосмеси клубнике подойдет субстрат для бегоний или фиалок, а также универсальный грунт. Простую огородную землю для садовой земляники брать не стоит, так как она может содержать вирусы и другие патогены, грибковые споры, а также семена сорняков. У нее, скорее всего, неподходящая кислотность, неправильное содержание солей и микроэлементов, несбалансированный состав.
Рецепт грунта домашнего приготовления прост: нужно смешать почвосмесь из торфа, песка и дерновой земли в пропорции 1: 1: 2. Песок придаст рыхлость, а торф легкость. Еще можно соединить перегной и песок в пропорции 5: 3, а затем добавить туда немного золы. Сажать семена клубники лучше всего в прозрачные стаканчики, чтобы можно было контролировать рост корневой системы и влажность земли.
Перед посадкой грунт и емкости обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки. Или же можно пролить почвосмесь раствором «Фитоспорина-М», проморозить на улице или прокалить в духовке в течение 60 минут при +45 °C. Покупной грунт лучше тоже обработать.
После обработки земля не только будет обеззаражена, но и потеряет нормальную микрофлору. Вернуть полезных бактерий можно, если пролить почву «Экомиком урожайным» или «Байкалом ЭМ-1».
Как посеять семена клубники
Перед посевом семена обязательно стратифицируют (подвергают воздействию низких температур), имитируя таким образом зимние условия и последующее пробуждение. Эта процедура позволяет справиться с туговсхожестью семян клубники. Процесс занимает четыре недели. Сначала семена замачивают в теплой воде на 3 часа. После этого подготавливают ватные диски или песок и умеренно увлажняют. Семена помещают в субстрат или между двумя ватными дисками, складывают в контейнер, ставят его на нижнюю полку холодильника с температурой +1…+4 °C. В течение четырех недель контейнер периодически проветривают, а субстрат или ватный диск умеренно увлажняют.
Произвести посев семян садовой земляники несложно. Сначала нужно насыпать грунт в приготовленные емкости и немного его уплотнить. После этого пинцетом или мокрой зубочисткой следует разложить семена на поверхности, оставляя между ними по 2 см (если их сеют в один общий контейнер). Засыпать землей их не нужно, потому что семенам для прорастания нужен свет. Поверхность почвы увлажняют из пульверизатора. Емкости накрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. После этого ставят клубнику в светлое место с температурой около +22…+25 °C. Примерно через неделю появятся первые ростки, а через две — четыре недели вырастут все всходы. Их развитие будет зависеть от окружающей температуры. Если она понизится, то они будут медленно появляться и прорастут не все.
Еще нужно поддерживать постоянную влажность, но не переливать всходы, чтобы не появилась черная ножка.
Постепенно рассаду начинают приучать к более сухому воздуху. Для этого на время убирают стекло или пленку, начинают с 15 минут, постепенно увеличивая часы проветривания. Световой день для рассады должен составлять 12 часов. При недостатке солнца всходы досвечивают фитолампой. Когда у ростков расправятся первые листочки, укрытие снимают (лучше делать это в пасмурную погоду). Ростки ставят в более прохладное место с температурой +20 °C и хорошим освещением. Периодически емкости двигают, чтобы к солнцу равномерно поворачивались все части растений.
Можно также сажать семена садовой земляники в торфоперегнойные таблетки, на ватные диски или на снег. Для первого способа нужно взять торфяные таблетки, поставить их в ящик. Полить водой контейнер, а не таблетки. Затем уложить семена в середину каждой таблетки. Вдавливать или присыпать семенной материал землей ни в коем случае нельзя, так как ему не хватит сил прорасти. Ящик с таблетками укрывают стеклом или пленкой. После этого на протяжении шести дней поддерживают температуру около +25 °C. Лишний конденсат убирают, ящик регулярно проветривают. При недостатке влаги таблетки опрыскивают из пульверизатора. Когда появятся ростки, температуру снижают до +22 °C, а укрытие убирают. Таблетки поддерживают во влажном состоянии.
Для второго способа посева семян нужно положить ватные диски в прозрачный пластиковый контейнер, пропитать их теплой водой со стимулятором роста. Примеры препаратов: «Эпин», янтарная кислота, гумат калия
Посев на снег — один из самых простых вариантов. Нужно наполнить емкости для посадки грунтом, сверху насыпать слой снега в 2 см. На нем расположить семена. Поставить контейнер на подоконник. Снег будет таять, а семена сами постепенно опустятся с влагой в почву. Можно закрыть контейнер пленкой, так для семян создастся более благоприятный микроклимат.
Есть еще один довольно экстремальный способ посадки семян клубники — в кипяток. Для этого грунт для посадки поливают крутым кипятком. После этого укладывают пинцетом семена, слегка вдавливая их в почвосмесь. Все укутывают пленкой, ставят на теплую батарею на 60 минут, а после убирают в теплое помещение до появления ростков.
Если вы не хотите пикировать рассаду после того, как она подрастет, то лучше сразу осуществить посадку в отдельные стаканчики.
Правила ухода за рассадой клубники
Здоровая и крепкая рассада — основа хорошего урожая. Грамотный уход за рассадой клубники включает в себя полив, освещение, подкормку, обработку от болезней и вредителей, поддержание температуры, влажности, закаливание, использование стимуляторов роста и стимуляторов образования корневой системы. Далее подробно расскажем про каждый этап.
1. Полив
До появления ростков грунт поддерживают во влажном состоянии через опрыскивание. Когда укрытие убирают, проростки поливают пипеткой или шприцем. При первых всходах хватит полива раз в неделю. Распикированные кусты поливают уже раз в три дня.
Поливать нужно только водой комнатной температуры, холодная растением не усваивается.
2. Обеспечение достаточного освещения
Длина светового дня для рассады должна составлять 12 часов. Если естественного освещения не хватает, можно использовать фитолампы. Их ставят на высоте около 20—30 см от растений, чтобы те были равномерно освещены.
3. Поддержание температуры и влажности
При проращивании семян температуру следует поддерживать около +22…+25 °C. После снятия укрытия температуру нужно изменить. Днем она должна быть в пределах +20…+25 °C, а ночью хватит и +15…+18 °C. Такие показатели способствуют развитию корневой системы и активному фотосинтезу. Слишком высокая или низкая температура может привести к замедлению роста или вытягиванию рассады.
При формировании ростков емкости с землей и семенами периодически опрыскивают из пульверизатора, чтобы поддерживать постоянную влажность (но не делать субстрат мокрым). Стекло и пленку протирают, чтобы не допустить попадания конденсата на всходы. Оптимальная влажность воздуха должна быть не выше 75%. После того как укрытие с ростков снимают, влажность нужно поддерживать на уровне 60—70%.
4. Подкормка
Если до пикировки сеянцы растут в хорошем питательном грунте, их не подкармливают. Через 10 дней после пикировки рассаду начинают подкармливать комплексным удобрением (слабый раствор). Проводят обогащение грунта один раз в 12 дней. Далее лучше использовать средства с калием, фосфором и малым количеством азота. Это может быть «Кемира» с 2% хелата железа и микроэлементами, «Растворин», «Акварин».
5. Пикировка
Через 14 дней после того, как ростки привыкнут к комнатной температуре и на них будет 2—4 настоящих листа, можно проводить пикировку. При пересадке растений в стаканчики большего размера кончик корня прищипывают, чтобы простимулировать боковое ветвление корневой системы и улучшить питание растений. В новом стаканчике делают углубление, в котором размещают корень растения. Саженцы нужно так обжать грунтом, чтобы точка роста осталась на поверхности. После этого рассаду поливают отстоянной водой комнатной температуры.
Емкости для пикировки лучше выбирать объемом около 200 мл. В них обязательно должны быть дренажные отверстия.
6. Стимуляторы роста и корнеобразования
Чтобы рассада клубники лучше приживалась и активно развивалась, используйте специальные препараты, например «Эпин-Экстра» или «Корневин».
7. Закаливание растений
За несколько недель до переноса саженцев клубники в открытый грунт можно начать их закаливать (приучать к уличным условиям). Для этого рассаду выносят на улицу сначала на 15 минут, потом на 30 минут, потом на один час
Распространенные болезни и вредители рассады клубники
За клубничной рассадой, как и за другими растениями, нужен уход. Важно не только следить за ростом и развитием, но и защищать от болезней и вредителей. Поговорим о самых распространенных из них.
Основные заболевания рассады клубники:
Черная ножка. Возникает при переувлажнении кустов клубники. Нужно убрать больные растения, а почву обезвредить «Фитоспорином-М». Рассаду можно обработать биофунгицидами для грибковых инфекций.
Мучнистая роса. Появляется на рассаде при переизбытке азотных подкормок и от резких колебаний температуры и влажности. Больную рассаду удаляют, а оставшуюся обрабатывают фунгицидами, такими как «Фитоспорин-АС» или «Топаз».
Корневая гниль. Листья становятся вялыми и коричневыми, а затем высыхают. Для избавления от этой напасти больные кусты удаляют, а грунт остальных обрабатывают фунгицидами, такими как «Максим», «Фундазол», «Витарос».
Вредители, портящие рассаду садовой земляники:
Паутинный клещ. Может перейти на рассаду с домашних растений. Насекомые располагаются на внутренней стороне листьев, опутывают кусты клубники клейкой паутинкой. Питаются соком растений.
Земляничный клещ. Опасный вредитель садовой земляники, из-за которого ее листья деформируются, становятся морщинистыми. Завязи молодых листьев отмирают. Растение останавливается в росте и постепенно погибает. Сами клещи мелкие, прозрачно-зеленые.
Земляничная нематода. Эти крошечные круглые черви живут в бутонах, завязях, почках листьев, отчего те становятся мелкими и деформируются. Насекомые боятся горячей воды (начиная от +45 °C).
Со всеми вышеназванными насекомыми-вредителями можно бороться инсектицидами. Для земляничной нематоды подойдет «Микорад Nemato 3.1», а также «Тиазон», «Рогор-С», с земляничным и паутинным клещом справятся «Фитоверм», «Вертимек», «Омайт», «Санмайт».
Когда нужно высаживать рассаду клубники в открытый грунт
Рекомендуем дождаться, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва прогреется до +10 °C на глубину 5—10 см. В каждом регионе России это происходит в разное время. К моменту высадки в открытый грунт саженцы клубники должны иметь 3—5 листьев и хорошо развитую корневую систему.
Совет эксперта
— Чтобы всходы были дружные и крепкие, садовую землянику сею в торфяные таблетки примерно в середине или в конце февраля. У них стерильный субстрат, и если не переливать, то у сеянцев культуры не бывает черной ножки. Замачиваю таблетки в растворе любого стимулятора (две капли препарата на 1 л). Лучше использовать талую воду. Если снега нет, кладу на день пластиковую бутылку с водой в морозилку, и вот она талая вода.
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Углубления в таблетках заравниваю, высеваю семена поверхностно, слегка разравниваю полусантиметровым слоем торфа или земли. Сверху припудриваю золой, слегка увлажняю из опрыскивателя. Тепличку убираю в самое теплое место до момента появления всходов (у свежих семян это около трех дней), затем на 14 часов ставлю под лампы. Поливаю с помощью спринцовки по краям емкости и между таблетками, стараясь не попадать на растения.
Поскольку семена мелкие, в одной таблетке получается до 5—7 штук. Через 1—1,5 месяца пикирую, снимаю оболочку с таблетки и аккуратно разделяю. Не всегда получается разделить поштучно, да это и не страшно. Пикирую в 100-граммовые стаканчики, в грунт высаживаю примерно в двадцатых числах мая, как минует угроза заморозков. На первое время накрываю нетканым материалом, — делится собственным опытом, как выращивать рассаду клубники в домашних условиях, эксперт Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере».
Чек-лист для садовода: как правильно выращивать рассаду клубники
В заключение хочется отметить, что выращивание рассады садовой земляники требует определенных знаний и навыков. Важно соблюдать все рекомендации и правила, чтобы получить здоровую и крепкую рассаду. При правильном уходе и соблюдении всех условий клубника порадует вас обильным урожаем и приятным вкусом. Подведем основные итоги:
1. При выборе семян для выращивания рассады стоит обратить внимание на районирование, различие между сортами и гибридами, срок созревания и характер плодоношения, определить количество семенного материала.
2. Перед посадкой семена клубники стратифицируют.
3. Проращивают семена не только в грунте, но и на ватных дисках, на снегу, в торфяных таблетках и даже в кипятке.
4. Эксперт Светлана Самойлова рекомендует сажать семена садовой земляники в торфяные таблетки, так как в них у саженцев культуры почти не бывает черной ножки.
5. Перед посадкой грунт, садовые инструменты и емкости для рассады рекомендуется тщательно обеззараживать.
6. После обработки от инфекций состав грунта обедняется, восстанавливают запас полезных бактерий в нем с помощью «Экомика урожайного» или «Байкала ЭМ-1».
7. Процесс ухода за рассадой клубники включает полив, подкормку, закалку, достаточное освещение, поддержание определенной температуры и влажности, пикировку, использование стимуляторов роста.
8. От болезней рассады помогут различные фунгициды, а от вредителей — инсектициды. Использовать их следует строго по инструкции производителя.
9. Высаживать саженцы клубники в открытый грунт нужно, когда пройдут возвратные заморозки, а почва прогреется примерно до +10 °C.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»