Как выращивать рассаду клубники в домашних условиях

Произвести посев семян садовой земляники несложно. Сначала нужно насыпать грунт в приготовленные емкости и немного его уплотнить. После этого пинцетом или мокрой зубочисткой следует разложить семена на поверхности, оставляя между ними по 2 см (если их сеют в один общий контейнер). Засыпать землей их не нужно, потому что семенам для прорастания нужен свет. Поверхность почвы увлажняют из пульверизатора. Емкости накрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта. После этого ставят клубнику в светлое место с температурой около +22…+25 °C. Примерно через неделю появятся первые ростки, а через две — четыре недели вырастут все всходы. Их развитие будет зависеть от окружающей температуры. Если она понизится, то они будут медленно появляться и прорастут не все.