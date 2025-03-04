Москвичам пообещали потепление до апрельских температур в конце недели

При этом до четверга включительно в столице столбик термометра будет держаться на отметке +3…+5 градусов, что в среднем на 4 градуса выше средних многолетних значений. Будет идти снег с дождем.
Между тем синоптики утверждают, что потепление ближе к выходным ожидается на всей Русской равнине в связи с мощным вторжением атлантического тепла. Следствием этого станет раннее наступление метеорологической весны, которая обычно в эту часть страны приходит только в конце марта.
А вот в Причерноморье она наступит с опозданием. Там тепло должны были встретить еще в феврале, но метеорологическая весна в этом году придет туда одновременно с Центральной Россией.