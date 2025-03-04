Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Москвичам пообещали потепление до апрельских температур в конце недели

В пятницу-субботу в Москве ожидается потепление до апрельских температур, сообщили в Центре погоды «Фобос». Отмечается, что воздух прогреется до +9 градусов, все осадки прекратятся.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 69% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Российская газета

При этом до четверга включительно в столице столбик термометра будет держаться на отметке +3…+5 градусов, что в среднем на 4 градуса выше средних многолетних значений. Будет идти снег с дождем.

Между тем синоптики утверждают, что потепление ближе к выходным ожидается на всей Русской равнине в связи с мощным вторжением атлантического тепла. Следствием этого станет раннее наступление метеорологической весны, которая обычно в эту часть страны приходит только в конце марта.

А вот в Причерноморье она наступит с опозданием. Там тепло должны были встретить еще в феврале, но метеорологическая весна в этом году придет туда одновременно с Центральной Россией.