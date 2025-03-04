Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Названы последствия изменения климата для юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Обильные осадки, засухи и волны жары, являющиеся частью глобального изменения климата, в ближайшей перспективе приведут к падению уровня грунтовых вод и локальному изменению ландшафтов на юге России. Уже сейчас там наблюдаются климатические изменения, сообщил ТАСС кандидат географических наук, доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) Игорь Вахрушев.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Unsplash

Аномально теплая погода в январе 2025 года зафиксирована во всех регионах юга России. При этом в некоторых субъектах фиксируются температурные рекорды. Например, в Астрахани температурный рекорд 120-летней давности был побит 3 января. Превышение климатической нормы до 10 градусов в январе зафиксировали также в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее.

«На юге России мы действительно наблюдаем рост среднегодовых температур. Согласно некоторым климатическим моделям, они могут увеличиться на 1−2 градуса. Это проявление глобальных изменений климата, которые сопровождаются засухами, волнами жары, усилением ветров и интенсивными ливнями. Происходит перераспределение осадков: в одних местах их становится слишком много, в других — слишком мало. Засухи в этих регионах начинают усиливаться. Кроме того, рост температуры приводит к увеличению испарения, что, в свою очередь, снижает уровень грунтовых вод. При избыточных осадках и переувлажнении возрастает риск активизации оползней, а при усилении ветра ускоряется деградация плодородного слоя почвы и появляется угроза опустынивания», — сообщил собеседник агентства.

Ученый уверен, что для противостояния негативным последствиям климатических изменений, нужно применять специальные технологии. К примеру, помочь может высадка лесополос, которые помогали в СССР бороться с опустыниванием и пыльными бурями.

«Необходима разработка и реализация комплексной государственной программы по защите плодородных земель и естественных ландшафтов юга России. В краткосрочной перспективе, в ближайшие 10−15 лет, ландшафтные изменения, вероятно, будут носить локальный характер. Например, в некоторых районах возможно образование бесплодных участков, рост овражно-балочной сети или усиление оползневой деятельности. Однако при отсутствии целенаправленных мер по предотвращению этих процессов, в течение 20−40 лет может начаться масштабная трансформация ландшафтов региона», — объяснил Вахрушев.