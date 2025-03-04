Названы последствия изменения климата для юга России

«На юге России мы действительно наблюдаем рост среднегодовых температур. Согласно некоторым климатическим моделям, они могут увеличиться на 1−2 градуса. Это проявление глобальных изменений климата, которые сопровождаются засухами, волнами жары, усилением ветров и интенсивными ливнями. Происходит перераспределение осадков: в одних местах их становится слишком много, в других — слишком мало. Засухи в этих регионах начинают усиливаться. Кроме того, рост температуры приводит к увеличению испарения, что, в свою очередь, снижает уровень грунтовых вод. При избыточных осадках и переувлажнении возрастает риск активизации оползней, а при усилении ветра ускоряется деградация плодородного слоя почвы и появляется угроза опустынивания», — сообщил собеседник агентства.