Названы последствия изменения климата для юга России

Аномально теплая погода в январе 2025 года зафиксирована во всех регионах юга России. При этом в некоторых субъектах фиксируются температурные рекорды. Например, в Астрахани температурный рекорд 120-летней давности был побит 3 января. Превышение климатической нормы до 10 градусов в январе зафиксировали также в Крыму, Краснодарском крае, Адыгее.
«На юге России мы действительно наблюдаем рост среднегодовых температур. Согласно некоторым климатическим моделям, они могут увеличиться на 1−2 градуса. Это проявление глобальных изменений климата, которые сопровождаются засухами, волнами жары, усилением ветров и интенсивными ливнями. Происходит перераспределение осадков: в одних местах их становится слишком много, в других — слишком мало. Засухи в этих регионах начинают усиливаться. Кроме того, рост температуры приводит к увеличению испарения, что, в свою очередь, снижает уровень грунтовых вод. При избыточных осадках и переувлажнении возрастает риск активизации оползней, а при усилении ветра ускоряется деградация плодородного слоя почвы и появляется угроза опустынивания», — сообщил собеседник агентства.
Ученый уверен, что для противостояния негативным последствиям климатических изменений, нужно применять специальные технологии. К примеру, помочь может высадка лесополос, которые помогали в СССР бороться с опустыниванием и пыльными бурями.
«Необходима разработка и реализация комплексной государственной программы по защите плодородных земель и естественных ландшафтов юга России. В краткосрочной перспективе, в ближайшие 10−15 лет, ландшафтные изменения, вероятно, будут носить локальный характер. Например, в некоторых районах возможно образование бесплодных участков, рост овражно-балочной сети или усиление оползневой деятельности. Однако при отсутствии целенаправленных мер по предотвращению этих процессов, в течение 20−40 лет может начаться масштабная трансформация ландшафтов региона», — объяснил Вахрушев.