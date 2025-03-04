К Земле движется облако плазмы

Дни магнитных бурь становятся из ряда вон выходящими не для всех людей, а только для тех, чей организм тяжело адаптируется к изменениям окружающей среды. В категорию метеочувствительных, чаще всего, входят люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.