Дачникам назвали быстрорастущие деревья, которые помогут украсить двор

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что в небольшом саду на дачном участке можно высадить кустарники, лучше всего для этой цели подойдет весенне- и летнецветущая спирея. Весеннецветущие, например, — это спирея серая «Грефшайн». Потом начинают цвести «Вангутта» и спирея березолистная, в летнее время начинает цвести японская спирея, продолжила она.