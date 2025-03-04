Пробуждение хвойных. Как правильно «разбудить» растения после зимы

«Азот — один из главных строительных материалов для растений, он помогает сформировать нормальную листовую систему для листопадных, а у хвойных от него начинают расти новые иголки и ветки, — рассказывает Андрей Туманов. — Азотных удобрений много, но садоводы-любители чаще всего отдают предпочтение карбамиду или мочевине, это одно и то же. Там содержится больше всего азота — 46%, причём он распадается в земле на аммиак и углероды — и то, и другое является пищей для растений. Разложение на аммиак и углерод проходит с помощью уробактерий. А они, когда почва холодная, ещё спят. Поэтому применять карбамид надо, когда земля немного прогреется. Крестьяне пользовались таким способом, чтобы определить, готовы ли почвы к посеву, прогрелись ли они: выходили в поле, снимали штаны и садились на землю. Если усидели три минуты, то можно сеять, если же сразу вскочили от холода, то пока нельзя».