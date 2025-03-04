Пробуждение хвойных. Как правильно «разбудить» растения после зимы

Март по прогнозу погоду всегда нестабильный — то морозы, то оттепели. Агрономы считают, что для хвойных растений это опасный период. Мы разбирались в деталях.
Чтобы защитить ветки от надломов
Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» и Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов объяснил, что снежный покров может оттягивать ветки, что чревато разломами.
Лучше связать деревья и кусты бечёвкой или верёвкой, по его словам, чтобы получился кокон. Это лучше делать с осени, но можно и сейчас.
При этом специалист Ботанического сада Московского дворца пионеров Ольга Шимкович согласна с Андреем Тумановым и считает, что март может принести сюрпризы, к которым нужно быть готовыми: «Голосеменные растения зимуют, как правило, без укрытий, но требуют особого внимания. Чтобы снегопады не портили форму кроны, тоже рекомендую обвязывать хвойные вокруг верёвками. К примеру, у кипарисовика ветки должны расти вверх, тогда получается красивая пирамидальная форма. Если падает снег, то ветки опускаются, и растение становится похожим на метлу — ветки торчат в разные стороны».
Укрываем хвойные от солнечного выгорания
По весне у большинства хвойных есть опасность солнечного выгорания.
Андрей Туманов советует защитить их, укрыв белым, пропускающим влагу и воздух, нетканым материалом. Это может быть лутрасил или даже старая простынь. Главное, не надо прочно накрывать полиэтиленовой плёнкой, особенно чёрной, потому что под ней растения будут преть, а нужно, чтобы не скапливалось влага, и был воздухообмен.
«Солнечная активность и отражение от снега часто приводят к тому, что весной растение с одной стороны засыхает, а отдельные ветки выгорают, желтеют. Потом такое дерево или куст будет долго восстанавливаться. Это происходит, когда солнце становится активнее, — отмечает агроном. — Очень сильно выгорают без ухода, почти на 100%, пожалуй, самые любимые и популярные сейчас у садоводов декоративные ели сорта “Коника”. Часто бывает, что одна половина нормально зеленеет, а другая высохшая».
Куратор Ботанического сада, оранжереи и Зимнего сада Московского дворца пионеров Пётр Лодыгин объясняет, что солнечное подгорание хвойных — это обычно физиологическая засуха, когда вода в почве замёрзла, а растение продолжает испарять её на солнце.
«Для избежания этого советуют осенью очень обильно поливать хвойные и не сажать на прямое солнце, либо как-то притенять на зиму и раннюю весну», — подчёркивает он.
Не поливать, а убирать лишнюю воду
С приходом весны и таянием снега нужно следить, чтобы у хвойных деревьев и кустарников не застаивалась вода. Андрей Туманов заостряет внимание, что это во много раз хуже для растения, чем засуха. По его словам, надо не поливать, а наоборот, убирать лишнюю воду.
Чем удобрять
Весной хвойные и другие растения дачники обычно подкармливают азотными удобрениями. Это, по словам специалистов, правильно.
«Азот — один из главных строительных материалов для растений, он помогает сформировать нормальную листовую систему для листопадных, а у хвойных от него начинают расти новые иголки и ветки, — рассказывает Андрей Туманов. — Азотных удобрений много, но садоводы-любители чаще всего отдают предпочтение карбамиду или мочевине, это одно и то же. Там содержится больше всего азота — 46%, причём он распадается в земле на аммиак и углероды — и то, и другое является пищей для растений. Разложение на аммиак и углерод проходит с помощью уробактерий. А они, когда почва холодная, ещё спят. Поэтому применять карбамид надо, когда земля немного прогреется. Крестьяне пользовались таким способом, чтобы определить, готовы ли почвы к посеву, прогрелись ли они: выходили в поле, снимали штаны и садились на землю. Если усидели три минуты, то можно сеять, если же сразу вскочили от холода, то пока нельзя».
Применять карбамид (мочевину) лучше в жидком виде и строго согласно инструкции.
Санитарная обрезка
Пожелтевшие, засохшие ветки на хвойных нужно обязательно обрезать. Андрей Туманов поясняет, что санитарная обрезка — это, как почистить зубы человеку. Она проводится по мере надобности и на хвойных, и на плодовых, и на ягодных кустарниках и деревьях, в том числе и декоративных:
«Засохшая ветка должна быть немедленно срезана и уничтожена, потому что это может быть болезнь, не надо дожидаться определённого времени года или чьих-то советов. Мы же чистим зубы не раз в неделю или месяц, такая же ситуация с санитарной обрезкой».
Агроном добавляет, что стоит только начать увлекаться выращиванием хвойных, и вы станете их поклонником.
Эти растения не просто радуют глаз, они создают особую атмосферу, а запах хвои — это запах здоровья.